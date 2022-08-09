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اكتشف في الأعماق.. الأخطبوط الشبحي "كاسبر"

Lebanon 24
09-08-2022 | 16:00
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رصد الأخطبوط "كاسبر" للمرة الأولى في هاواي عام 2016، على بعد أكثر من ثلاثة كيلومترات تحت سطح المحيط الهادئ.

ومنذ ذلك الوقت، لا يزال العلماء يكتشفون أسرار هذا الحيوان النادر ببطء، كما يقول تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
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وبسبب منظره الشبحي، منحه العلماء الأخطبوط لقب "كاسبر"، وينتمي إلى رأسيات الأرجل، وهي طائفة من الرخويات اللاحمة المفترسة، وتعد ثاني أكبر صنف من الحيوانات اللافقارية.
 
وتقول جانيت فويت، المسؤولة عن علم الحيوان اللافقاري في متحف فيلد للتاريخ الطبيعي بشيكاغو، إن تلك اللمحة كشفت عن العديد من الألغاز المحيرة، مثل لماذا بدا شاحب اللون؟ رغم أن معظم الأخطبوطات الأخرى ملونة الجلد، وهذا يغير من مظهرها سريعا، في محاولة لتضليل الحيوانات الأخرى. وتخمن فويت أن الأمر يعود إلى نقص الأصباغ في طعامه.
 
واللغز الآخر، هو أن أذرع هذا الأخطبوط قصيرة، رغم أن "كاسبر" ليس الوحيد في هذا الأمر.

وتضيف فويت: "كلما كانت المياه أكثر ضحالة واستوائية، كما كانت ذراعيك أطول وأرفع".

ولفتت إلى أن وجود أذرع أقصر في الأخطبوط، الذي يعيش في مياه عميق ليس له تفسير واضح.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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