للأسف هذه الأبراج منحوسة.. هل أنت من بينها؟

علم الفلك يمكن أن يخبرك الكثير عن نفسك، وكيف تنظر إلى الحياة، وما إلى ذلك. ويبدو أنّ بعض الأبراج تجذب الحظ السعيد أينما ذهبوا بينما يواجه الآخرون الكثير من الحظ السيئ في كل ما يفعلونه، وفي بعض الأحيان، يريدون الاستسلام تماماً، لكن القليل من التصميم عادةً ما يحل المشكلة.

تعرفوا إلى الأبراج التي تواجه حظاً سيئاً في الحياة:

برج الحمل

حظ مولود برج الحمل ليس شيئاً يمكنه الاعتماد عليه دائماً. يمكن أن يجد نفسه يواجه سلسلة صعبة جداً من الحظ السيئ. عادة ما يترجم هذا الحظ السيئ إلى الكثير من العقبات التي يتم إلقاؤها في طريقه. ولكنه قادر على موازنة بعض من هذا الحظ السيئ من خلال العمل بجدية أكبر. على أي حال، لا يحب الحمل الاعتماد كثيراً على الحظ للمضي قدماً، بدلاً من ذلك، يصنع حظه من خلال العمل الجاد والمثابرة

برج الجوزاء

قد يشعر الجوزاء أن الكون كله ضده، في بعض الأحيان. ويشعر أحياناً أنه لا يستطيع الحصول على قسط من الراحة. إنه فقط بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يأخذ الأمر كأمر مسلم به وإلا يمكنه أن يجد نفسه يتخلص من الفرص العديدة التي يمنحه له الكون.

برج السرطان

يمكن أن يتغير حظ السرطان من يوم إلى آخر. في بعض الأحيان، يبدو أن كل شيء مثالي تماماً. بعد ذلك، مقدار الحظ السيء الذي يأتي في طريقه يمكن أن يذهب إلى أبعد الحدود. يتغير المد والجزر ويمكن أن يكون لديه بضعة أسابيع أو حتى أشهر من الحظ السيئ، وهو ما لا يستمتع به أحد.

برج الميزان

يمكن أن يكون الحظ أمراً صعباً بالنسبة للميزان. في بعض الأحيان يكون حظه لا يهزم، بينما في أوقات أخرى، يبدو أنه لا يحالفه الحظ على الإطلاق. هذا يعني أنه إذا كان لديك سلسلة من الحظ السعيد، فمن الأفضل أن تستفيد بشكل كامل. حقق أقصى استفادة منها قبل أن يأتي هذا الخط السيئ الذي لا مفر منه.

برج العقرب

الحظ ليس دائماً في صف العقرب. إنه يميل إلى الوقوع في المنتصف بين "غير المحظوظين" و "المحظوظين جداً". يمكن أن يكون حظ برج العقرب غير متوقع إلى حد ما. أحياناً كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة له وفي أيام أخرى سيواجه الكثير من الحظ السيئ لدرجة أنه يشعر وكأنه يريد الاستسلام تماماً.

برج الدلو

يمكن أن يكون حظ برج الدلو سيئاً للغاية لدرجة أنه يريد فقط البكاء. ولكن حتى عندما لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة له، فإنّ لديه الدافع لمواصلة القتال حتى يصحح الأمور. في بعض الأحيان، يريد الاستسلام تماماً، لكن القليل من التصميم عادةً ما يحل المشكلة.