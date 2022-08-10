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بسبب اصابته البليغة.. القتل الرحيم لتمساح يعيش بسكين في رأسه!

Lebanon 24
10-08-2022 | 08:00
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اتخذت السلطات في فلوريدا (الولايات المتحدة) قرارا بقتل رحيم لتمساح انتشرت صوره وهو يسبح وقد طعن بسكين حادة في منتصف رأسه.
 
وتم قتل التمساح وفق ما ذكرته مجلة "كليك أورلاندو"، التي نشرت صورا للتمساح بعدما عثر عليه يسبح في بركة مقاطعة فولوسيا بسكين طويل أشبه بالخنجر عالق حتى المنتصف في رأسه.
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وقالت لجنة فلوريدا للأسماك والمحافظة على الحياة البرية، إن صور التمساح نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إجراء تحقيق، وقالت وسائل التواصل الاجتماعي إن العديد من الأشخاص رصدوا التمساح في بركة خلف مطعم "صب واي" في شارع بروفيدنس بوليفارد قبالة طريق دويل في ديلتونا.

وتمكن المسؤولون من الإمساك بالتمساح خلال عطلة نهاية الأسبوع وقاموا بقتله بسبب إصاباته، ولم يتبين  من طعن التمساح في الرأس ولأية أسباب.
(الامارات اليوم)
 
المصدر: الامارات اليوم
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