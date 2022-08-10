حدث ما لم يكن في الحسبان ..فيديو محرج لشاب وفتاة يجسدان مقولة "الوقوع في الحب"!

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أظهر مقطع فيديو طريف انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فتاة تلتقي بصديقها في المطار وحدثا غير متوقع.وبحسب الفيديو الذي شاركه المستخدم هاربريت على "تويتر"، فقد كان اللقاء محرجا بعض الشيء، ذلك حين جاءت فتاة لاستقبال رفيقها القادم من السفر وركضت نحوه بعد أن رأته يخرج من المطار لتحييه بعناق دافئ، ومع ذلك ، حيث ومن شدة حماسهما أسفر اللقاء في لحظاته الأولى عن وقوعهما على الأرض دونما أي التقاء.لكن الفيديو يظهر أنه بعد هذا الحادث غير المتوقع والمؤلم ربما على سبيل لقاء الأحبة، نهض الاثنان وتمكنا أخيرا من منح بعضهما البعض عناقا دافئا.ربما لا شيء يمكن قوله هنا إلا أن عبارة "الوقوع في الحب" قد تجسدت بكل معنى الكلمة عبر هذا اللقاء الاستثنائي والمحبب إن صح القول.