Advertisement

منوعات

حدث ما لم يكن في الحسبان ..فيديو محرج لشاب وفتاة يجسدان مقولة "الوقوع في الحب"!

Lebanon 24
10-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-979405-637957187082149826.jpg
Doc-P-979405-637957187082149826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو طريف انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فتاة تلتقي بصديقها في المطار وحدثا غير متوقع.
وبحسب الفيديو الذي شاركه المستخدم هاربريت على "تويتر"، فقد كان اللقاء محرجا بعض الشيء، ذلك حين جاءت فتاة لاستقبال رفيقها القادم من السفر وركضت نحوه بعد أن رأته يخرج من المطار لتحييه بعناق دافئ، ومع ذلك ، حيث ومن شدة حماسهما أسفر اللقاء في لحظاته الأولى عن وقوعهما على الأرض دونما أي التقاء.
Advertisement
لكن الفيديو يظهر أنه بعد هذا الحادث غير المتوقع والمؤلم ربما على سبيل لقاء الأحبة، نهض الاثنان وتمكنا أخيرا من منح بعضهما البعض عناقا دافئا.
ربما لا شيء يمكن قوله هنا إلا أن عبارة "الوقوع في الحب" قد تجسدت بكل معنى الكلمة عبر هذا اللقاء الاستثنائي والمحبب إن صح القول.
 
 
وبينما بدا بعض المستخدمين قلقين بشأن الفتاة، وجد البعض الآخر أن الفيديو ممتع.
ورأى أحد المستخدمين في قسم التعليقات أنه: "يجب أن تقدم له زوجا من الأحذية"، إشارة إلى انزلاق الشاب.
فيما قال آخر "يا إلهي، ربما كانت قد تعرضت (الفتاة) لكسور في الوجه!!!".
ليترك آخرون تعليقات تشير فقط إلى ضحكاتهم بصوت عالٍ ومسموع.
(sputnik)
المصدر: سبوتنيك

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2022-08-10
11:39 | 2022-08-10
11:36 | 2022-08-10
11:32 | 2022-08-10
11:28 | 2022-08-10
11:22 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website