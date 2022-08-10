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"علامات سوداء حول بعض ممتلكات ترامب"... توقعات ميشال حايك تصيب من جديد! (فيديو)

Lebanon 24
10-08-2022 | 03:48
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توقّع ميشال حايك، أن "تحوم علامات سوداء حول بعض ممتلكات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الشخصية"، وهذا فعلا ما حدث.
 

فأعلن ترامب أن منزله في فلوريدا تعرض للمداهمة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، وأن العملاء قاموا بفتح خزنته هناك.

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وقال في بيان نشره عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث" التي يملكها: "إنها أوقات عصيبة لأمتنا، إذ يخضع منزلي الجميل حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضاف ترامب: "إنّه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنّه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024".

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