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منوعات
5 نجوم.. قصة أول فندق للقطط في السعودية
Lebanon 24
10-08-2022
|
10:50
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يمكن لمربي القطط في السعودية، الآن، ترك حيواناتهم الأليفة في فندق تم إنشاؤه خصيصا لتلك الكائنات اللطيفة.
ويوفر فندق "بيتويا" في الرياض للعملاء مكانا لترك قططهم لبضع ساعات أو حتى لأيام قليلة، مع إمكانية متابعة وضعها وصحتها عبر تطبيق مجاني.
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وقالت هدى العتيبي، مالكة فندق بيتويا للحيوانات الأليفة "بيتويا هو أول فندق خمس نجوم مرخص في المملكة العربية السعودية للحيوانات الأليفة. هذا أول فرع للقطط وإن شاء الله الفروع الأخرى قادمة قريبا للحيوانات الأخرى، وهو متنفس للقطط ولأصحاب القطط إنهم يكونون مرتاحين ومتطمنين".
وأوضحت هند محمد، وهي من عملاء المكان كيف ساعدها الفندق على حل مشكلة كانت تعاني منها كونها تربي قطا في منزلها: "كنت أعاني من مشكلة إن لما أتغيب عن المنزل لفترات طويلة أو اضطر للسفر لفترات طويلة، كنت أعاني من مسألة أين أضع قطي؟ هذه هي المشكلة حتى وجدت هذا الفندق الجميل (..) اللي هدفهم ما هو بزنس ومادي هدفهم العمل بحب وتفهم طبيعة القطط، بالإضافة لوجود تطبيق أستطيع إني أشوف قطي من مسافات بعيدة وأتطمن عليه إيش قاعد يسوي وإيش يحصل معاه".
وهذا أيضا ما أكد عليه خالد بدر وهو من عملاء المكان قائلا "راح أكون مسافر الأسبوع الجاي وما فيه أي أحد يهتم بقطتي وسمعت عن هذا الفندق إنه يقدم مزايا كثيرة وجميلة للقط، وراح أكون متطمن عليه لأني راح أشوفه من التطبيق حقهم، كيف يأكل كيف يشرب كيف صحته، وطول هالفترة راح أكون مهتم ومتطمن عليه".
ويعد بيتويا أول منتجع وفندق معتمد للحيوانات الأليفة في الرياض، وقد تم تأسيسه في عام 2021.
ويمكن كذلك لمحبي القطط زيارة الفندق للعب معها، كما توضح مؤسسته هدى العتيبي، "الفندق هو مكان ومتنفس للي يحبون القطط ويبغون يقضون وقتهم مع القطط، موجود عندنا أكثر من 20 قطة أليفة بأعمار وأحجام مختلفة وفصائل مختلفة، يقدرون يجون ويستمتعون مع القط، يلعبون معه، يتعرفون عليه طبعا تحت إشراف ناس متخصصة موجودة في هذا الفندق".
وتطمح هدى إلى فتح فروع أخرى لاستضافة مختلف أنواع الحيوانات.
المصدر: رويترز
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