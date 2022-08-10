5 نجوم.. قصة أول فندق للقطط في السعودية

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يمكن لمربي القطط في السعودية، الآن، ترك حيواناتهم الأليفة في فندق تم إنشاؤه خصيصا لتلك الكائنات اللطيفة.ويوفر فندق "بيتويا" في الرياض للعملاء مكانا لترك قططهم لبضع ساعات أو حتى لأيام قليلة، مع إمكانية متابعة وضعها وصحتها عبر تطبيق مجاني.وقالت هدى العتيبي، مالكة فندق بيتويا للحيوانات الأليفة "بيتويا هو أول فندق خمس نجوم مرخص في المملكة العربية السعودية للحيوانات الأليفة. هذا أول فرع للقطط وإن شاء الله الفروع الأخرى قادمة قريبا للحيوانات الأخرى، وهو متنفس للقطط ولأصحاب القطط إنهم يكونون مرتاحين ومتطمنين".وأوضحت هند محمد، وهي من عملاء المكان كيف ساعدها الفندق على حل مشكلة كانت تعاني منها كونها تربي قطا في منزلها: "كنت أعاني من مشكلة إن لما أتغيب عن المنزل لفترات طويلة أو اضطر للسفر لفترات طويلة، كنت أعاني من مسألة أين أضع قطي؟ هذه هي المشكلة حتى وجدت هذا الفندق الجميل (..) اللي هدفهم ما هو بزنس ومادي هدفهم العمل بحب وتفهم طبيعة القطط، بالإضافة لوجود تطبيق أستطيع إني أشوف قطي من مسافات بعيدة وأتطمن عليه إيش قاعد يسوي وإيش يحصل معاه".