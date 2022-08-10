بمحيط المحكمة... طعنها حتى الموت!

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أنهى شاب حياة فتاة، بعدما أصابها بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، وذلك يوم الثلاثاء الماضي في محيط محكمة الزقازيق، في مصر.وأفادت المعلومات الأولية أن الشاب أنهى حياة المجني عليها في مدخل عمارة محجوب المجاورة لمحكمة الزقازيق، بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي.