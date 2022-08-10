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منوعات

بمحيط المحكمة... طعنها حتى الموت!

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:05
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أنهى شاب حياة فتاة، بعدما أصابها بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها، وذلك يوم الثلاثاء الماضي في محيط محكمة الزقازيق، في مصر.

وأفادت المعلومات الأولية أن الشاب أنهى حياة المجني عليها في مدخل عمارة محجوب المجاورة لمحكمة الزقازيق، بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.
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وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي.

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