Advertisement

منوعات

بسبب خلافات عائلية... قتل أخاه وابن أخيه طعنًا

Lebanon 24
10-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-979590-637957517722637298.jpg
Doc-P-979590-637957517722637298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم شخص في مدينة حلب السورية على قتل أخيه وابن أخيه بسبب "خلافات عائلية" حسبما ذكرت وزارة الداخلية السورية.

وقالت الوزارة أن قسم شرطة الأنصاري في المدينة، تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة ضمن منزل في حي الزبدية، وبأن هناك شخصا تسيل منه الدماء.
Advertisement
 
وأضافت أن دورية من القسم توجهت إلى المكان، وعثرت على شخصين مقتولين بطعنات بآلة حادة، وبعد التقصي عثرت الدورية على شخص كان مختبئا في سقيفة المنزل (محمود . د)، وتبين أنه شقيق المغدور الأول وعم المغدور الثاني.

واعترف الجاني بإقدامه على قتل شقيقه وابن شقيقه بواسطة آلة حادة (سكين) بعدة طعنات في القلب والصدر نتيجة خلافات عائلية، حسبما ذكرت الوزارة دون مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-08-10
12:00 | 2022-08-10
11:39 | 2022-08-10
11:36 | 2022-08-10
11:32 | 2022-08-10
11:28 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website