بسبب خلافات عائلية... قتل أخاه وابن أخيه طعنًا

أقدم شخص في مدينة حلب السورية على قتل أخيه وابن أخيه بسبب "خلافات عائلية" حسبما ذكرت وزارة الداخلية السورية.



وقالت الوزارة أن قسم شرطة الأنصاري في المدينة، تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة ضمن منزل في حي الزبدية، وبأن هناك شخصا تسيل منه الدماء.

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وأضافت أن دورية من القسم توجهت إلى المكان، وعثرت على شخصين مقتولين بطعنات بآلة حادة، وبعد التقصي عثرت الدورية على شخص كان مختبئا في سقيفة المنزل (محمود . د)، وتبين أنه شقيق المغدور الأول وعم المغدور الثاني.



واعترف الجاني بإقدامه على قتل شقيقه وابن شقيقه بواسطة آلة حادة (سكين) بعدة طعنات في القلب والصدر نتيجة خلافات عائلية، حسبما ذكرت الوزارة دون مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.