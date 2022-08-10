معلمة تثير الجدل بطريقة شرح "غير لائقة" (فيديو)

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعلمة فلسفة مصرية وهي تشرح لطلابها بطريقة مثيرة للجدل، وغاضبة للعديد من المشاهدين.

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ويوضح الفيديو أن المعلمة تشرح درسا خاصا بالعولمة بكلمات "غير لائقة"، حيث قالت معلمة الفلسفة في شرحها: فاكر لما قولتلك إن العولمة زحلقة مصحوبة بـ خزوقة، أبلة أنا اتزحلقت جوا زمن العولمة، مين زحلقك يا بت جوه زمن الخزوقة؟.وبعد لحظات من انتشار الفيديو انهالت التعليقات بانتقادات كثيرة من تصرفات المعلمة.