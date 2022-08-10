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شرطية شجاعة تنقذ امرأة مسنة وابنها بمحطة قطار (فيديو)

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:22
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تمكنت ضابطة في قوة حماية السكك الحديدية، بمحطة بانكورا غرب البنغال، من إنقاذ حياة امرأة مسنة وابنها، حاولا الصعود بالقطار بعد تحركه، ما أدى إلى انزلاقهما بشكل خطير.


وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة السكك الحديدية، الضابطة وهي تنقذ حياة المسنة وابنها بسرعة كبيرة، بينما شوهد الناس يركضون باتجاه موقع الحادث مذعورين.
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ووجهت الوزارة بأهمية توخي الحذر، وعدم الإقدام على الصعود أو النزول من القطار قبل توقفه بالكامل لما لذلك من مخاطر على حياة الناس، وفقما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس".

وانتقد العديد من مستخدمي "تويتر"، محطات السكك الحديدية بسبب تكرار مثل هذه الحوادث، وطالبوا بإيجاد حلول خوفا من وقوع حوادث مأسوية.
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