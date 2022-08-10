شرطية شجاعة تنقذ امرأة مسنة وابنها بمحطة قطار (فيديو)

تمكنت ضابطة في قوة حماية السكك الحديدية، بمحطة بانكورا غرب البنغال، من إنقاذ حياة امرأة مسنة وابنها، حاولا الصعود بالقطار بعد تحركه، ما أدى إلى انزلاقهما بشكل خطير.





وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة السكك الحديدية، الضابطة وهي تنقذ حياة المسنة وابنها بسرعة كبيرة، بينما شوهد الناس يركضون باتجاه موقع الحادث مذعورين.

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Service & Seva Bhav!



The alertness & swift action taken by RPF staff at Bankura Station, West Bengal saved the lives of an elderly woman & her son who slipped while boarding the moving train.



Passengers are requested not to board or alight a moving train. pic.twitter.com/Dl0WoTBwvP — Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 8, 2022

ووجهت الوزارة بأهمية توخي الحذر، وعدم الإقدام على الصعود أو النزول من القطار قبل توقفه بالكامل لما لذلك من مخاطر على حياة الناس، وفقما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس".



وانتقد العديد من مستخدمي "تويتر"، محطات السكك الحديدية بسبب تكرار مثل هذه الحوادث، وطالبوا بإيجاد حلول خوفا من وقوع حوادث مأسوية.