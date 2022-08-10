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الأسد بـ 670 دولارًا... حديقة حيوان تقيم مزادا لبيع الأسود... (فيديو)

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:28
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أعلنت حديقة حيوان في شمال باكستان أنها ستعرض عددا من الأسود الموجودة فيها للبيع في مزاد عام، لكنها وضعت شروطا للمشاركة.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأربعاء، ونشرت مقطع فيديو على تويتر يرصد الأسود داخل حديقة الحيوان.
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وأوضحت الصحيفة أن حديقة الحيوان التي توجد في مدينة لاهور، عاصمة محافظة البنجاب، شمالي باكستان، ستقيم المزاد غدا الخميس، على أن يكون الحد الأدنى لسعر الأسد هو 670 دولارا.
ولفتت إلى أن الهدف من بيع الأسود هو توفير مساحات لبقية الأسود التي ستظل في الحديقة، إضافة إلى توفير النفقات.
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