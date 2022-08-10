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يعرف باسم "ماجدة"... ديك يواجه القضاء والسبب صياحه

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:32
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رفع مواطنون ألمان قضية على جارهم بسبب ديك يملكه، لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل صياحه.
وتعود أحداث القصة بحسب صحيفة "ذا تايمز" إلى قيام الجيران بتسجيل عدد المرات التي يقوم بها الديك بالصياح في اليوم الواحد، لتصل إلى 200 مرة لإبهار 4 دجاجات تعيش معه.
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وقال فريدريش فيلهلم صاحب الـ76 سنة، الذي يعيش في المنزل المجاور: "لا يمكننا استخدام الحديقة ولا فتح أي نوافذ. ويبدأ صياحه الساعة الثامنة صباحاً لأنه يكون محبوساً أثناء الليل، لكنه يصيح بعد ذلك حوالي 100 أو 200 مرة على مدار اليوم. وهذا لا يُطاق". وأضافت زوجته جوتا: "هذا عذاب".
 
ويعيش الديك الذي يعرف باسم "ماجدة" في حديقة فيلا في مدينة باد سالزوفلين غربي ألمانيا، وقد سمي بهذا الاسم لأنه اعتُقد أنه دجاجة في البداية حين كان واحدا من 5 صيصان اشتراها صاحبها، الذي لا يعرف إلا باسم مايكل د.
وقيل إن صاحب الديك رفض التخلص منه، وقال: "الدجاجات تحتاج إلى الديك، وإلا فستنتف ريش بعضها".
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