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منوعات

ليست مخدرات... تناول هذه المادة بجرعة زائدة ففقد قدرته على المشي!

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:36
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فقد رجل من أستراليا قدرته على المشي، بعد تناوله 70 ضعف الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين "ب 6".
وقالت ابنته، أليسون تايلور، في تصريحات لراديو "إيه بي سي" في ملبورن، إن والدها البالغ من العمر 86 عاما كان في حالة نشطة وعاش بشكل مستقل، حتى كشف فحص دم أجراه أنه يعاني من نقص طفيف في فيتامين "ب 6".
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وأضافت أن والدها لم يكن يعاني من أي أعراض لسوء الصحة، لكن طبيبه وصف له تناول مكمل فيتامين "ب 6" بجرعة 50 ملليغرام، والتي هي أعلى بكثير من الجرعة القياسية الموصى بها في كل من أستراليا وأميركا من فيتامين "ب 6" للرجال فوق سن الـ50 (1.7 ملليغرام فقط).
 
وتابعت أن والدها لم يكتف بتناول المكملات، بل حصل أيضا على مكمل من المغنيسيوم يحتوي على فيتامين "ب 6"، إلى جانب حبوب الإفطار المدعمة به.
وأشارت ابنة الرجل إلى أنه في غضون أشهر بدأ والدها يفقد الإحساس بساقيه، ونُقل في النهاية إلى المستشفى بعد أن فقد قدرته على المشي، وهو يسكن الآن في دور رعاية للمسنين، ويسير بواسطة الكرسي المتحرك.
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