29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
29
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ليست مخدرات... تناول هذه المادة بجرعة زائدة ففقد قدرته على المشي!
Lebanon 24
10-08-2022
|
11:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
فقد رجل من أستراليا قدرته على المشي، بعد تناوله 70 ضعف الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين "ب 6".
وقالت ابنته، أليسون تايلور، في تصريحات لراديو "إيه بي سي" في ملبورن، إن والدها البالغ من العمر 86 عاما كان في حالة نشطة وعاش بشكل مستقل، حتى كشف فحص دم أجراه أنه يعاني من نقص طفيف في فيتامين "ب 6".
Advertisement
وأضافت أن والدها لم يكن يعاني من أي أعراض لسوء الصحة، لكن طبيبه وصف له تناول مكمل فيتامين "ب 6" بجرعة 50 ملليغرام، والتي هي أعلى بكثير من الجرعة القياسية الموصى بها في كل من أستراليا وأميركا من فيتامين "ب 6" للرجال فوق سن الـ50 (1.7 ملليغرام فقط).
وتابعت أن والدها لم يكتف بتناول المكملات، بل حصل أيضا على مكمل من المغنيسيوم يحتوي على فيتامين "ب 6"، إلى جانب حبوب الإفطار المدعمة به.
وأشارت ابنة الرجل إلى أنه في غضون أشهر بدأ والدها يفقد الإحساس بساقيه، ونُقل في النهاية إلى المستشفى بعد أن فقد قدرته على المشي، وهو يسكن الآن في دور رعاية للمسنين، ويسير بواسطة الكرسي المتحرك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جدول جديد للمحروقات اليوم.. والى أهالي القرى اليكم هذا الخبر
Lebanon 24
جدول جديد للمحروقات اليوم.. والى أهالي القرى اليكم هذا الخبر
00:24 | 2022-08-10
10/08/2022 12:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط خلفها.. خطوة واحدة تضرب حلم باسيل!
Lebanon 24
جنبلاط خلفها.. خطوة واحدة تضرب حلم باسيل!
01:45 | 2022-08-10
10/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قضية المطران الحاج"... لهذا السبب بدلّت بكركي أسلوب مواجهتها
Lebanon 24
"قضية المطران الحاج"... لهذا السبب بدلّت بكركي أسلوب مواجهتها
04:30 | 2022-08-10
10/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟
Lebanon 24
وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟
06:05 | 2022-08-10
10/08/2022 06:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
العلاقة بين البطريركية المارونية وحزب الله الى الواجهة.. كلام المطران رحمة يشعل سجالا
Lebanon 24
العلاقة بين البطريركية المارونية وحزب الله الى الواجهة.. كلام المطران رحمة يشعل سجالا
01:00 | 2022-08-10
10/08/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-08-10
من أكبر مصانع الشوكولا في العالم... اليكم ما حصل فيه
12:00 | 2022-08-10
الألوان تؤثر على حياتنا... ما هو الدور الذي يلعبه اللون الاصفر؟
11:39 | 2022-08-10
"رحلة إلى مركز الأرض"... سقوط رجل بدراجته في حفرة عميقة (فيديو)
11:32 | 2022-08-10
يعرف باسم "ماجدة"... ديك يواجه القضاء والسبب صياحه
11:28 | 2022-08-10
الأسد بـ 670 دولارًا... حديقة حيوان تقيم مزادا لبيع الأسود... (فيديو)
11:22 | 2022-08-10
شرطية شجاعة تنقذ امرأة مسنة وابنها بمحطة قطار (فيديو)
فيديو
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
10/08/2022 22:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
00:54 | 2022-08-10
10/08/2022 22:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
10/08/2022 22:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact