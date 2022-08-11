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أبراج تتسم بالخمول والكسل..هل انت من بينها؟

Lebanon 24
11-08-2022 | 02:00
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يتسم البعض بالنشاط الذى يدفعهم لممارسة التمارين الرياضية المختلفة، وإنجاز المهام المطلوبة منهم على أكمل وجه ممكن، لكن البعض يتسمون بالكسل والحرص على الجلوس في المنزل لساعات طويلة وعدم ممارسة أي نوع من الأنشطة، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، وبمناسبة اليوم العالمى للكسل، نستعرض في هذا التقرير، الأبراج المشهورة بالكسل، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".
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أبراج عاشقة للكسل
 
برج الثور
يتسم مولود برج الثور بحبه الشديد لعائلته الذى يدفعه للجلوس في المنزل لأطول فترة ممكنة، كما يتسم بالبساطة والرغبة في عيش حياة بسيطة وغير معقدة، وكسول لا يسعى للكفاح أو مواجهة المصاعب ويفضل قضاء يومه بأكمله نائماً على السرير.
 
برج الأسد
يعلم الجميع الصفات المميزة التي يتمتع بها مولود برج الأسد، لكنه يتسم ببعض العيوب والتي منها الكسل، الذى يعتبر السبب في عدم تحقيق لبعض أهدافه برغم من رغبته الدائمة في تحقيق المزيد من الأهداف.

 

برج القوس
لا يريد برج القوس أن يكون محصورا أو عالقا فى روتين يومى، كما لا يفضل فكرة العمل في وظيفة تتطلب منه التواجد فيها لمدة 8 ساعات، وذلك بسببه كسله واستسلامه للخمول.
 
برج الدلو
يتميز مولود برج الدلو بالمرح والتفاؤل الذى يجعله يفكر دائماً في أحلامه لكن بسبب أنه كسول بطبعه فإنه يفضل أن يعيش حلمه في خياله ويجلس في منزله لساعات طويلة من الوقت.
 
 
برج الحوت
يفضل مولود برج الحوت فكرة التواجد لفترة طويلة فى منزله، الأمر الذى يجعله يشعر بالدفء والأمان الذى يحلم به طوال الوقت، كما يرغب دائماً فى العيش بعالم خيالى لفترة من الوقت.
(اليوم السابع)
المصدر: اليوم السابع
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