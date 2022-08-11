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منوعات

شركة رفضت طلب توظيفه.. فإنتقم منها بعد 14 عاما

Lebanon 24
11-08-2022 | 05:00
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قرر شاب مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي أن ينتقم من شركة لم ترد على طلب توظيف تقدم به قبل نحو 14 عاماً.
وبعد شعوره بالاستياء من أرباب العمل الذين لا يكترثون بطلبات التوظيف ولا يردون عليها، انتقم نجم وسائل التواصل الاجتماعي الذي ينشر تحت اسم Little Slug Company من شركة تقدم للعمل بها في 2008، واتصل بهم لسحب الطلب بعد 14 عاماً.
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وحقق حساب Little Slug Company عدداً كبيراً من المتابعين من مقاطع الفيديو الكوميدية التي ينشرها. و في أحد أحدث مقطع فيديو تجاوز بالفعل خمسة ملايين مشاهدة حتى الآن، يظهر الشاب وهو يتصل بالشركة لينتقم لنفسه.
وقال الشاب في المكالمة "مرحباً، لقد تقدمت بطلب للحصول على وظيفة في ذا رويال منذ فترة وأنا أتصل فقط لسحب طلبي". فأجابوا "طيب لا تقلق ما هي الوظيفة التي تقدمت لها". فقال "مدير ابتكار"، ورد الموظف "لا أرى هذه الوظيفة مدرجة لدينا! متى تقدمت لها؟".
وجاء رد الشاب مفاجئاً "في 2008. لقد جعلتم عملية التقديم صعبة وطويلة ومرهقة، لكنني لم أتلق بريداً إلكترونياً منكم مرة أخرى، لذا افترضت أنكم ما زلتم تقررون من الذي ستوظفوه. لقد تمكنت من الحصول على وظيفة جديدة اليوم في الواقع، لذا اعتقدت أنني سأقوم بسحب طلبي".
وبعد المكالمة الهاتفية المرحة، هرع العديد من المعلقين إلى قسم التعليقات لمشاركة أفكارهم حول هذه المسرحية المسلية. وكتب أحد المستخدمين "لقد ضيعوا وقتك، ومن العدل أن تضيع وقتهم". وتساءل معلق آخر "بصراحة، ما مدى صعوبة إرسال بريد إلكتروني للاعتذار". وكتب آخر "عندما كنت مسافراً إلى أستراليا، تقدمت بطلب للحصول على وظيفة، وتلقيت رسالة إلكترونية بالرفض بعد ذلك بعامين.
(الامارات اليوم)
المصدر: الامارات اليوم
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