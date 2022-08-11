29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
امرأة تضع توأمًا وبعد الولادة لم تجد إلا رضيعًا واحدًا.. فما الذي حدث؟
Lebanon 24
11-08-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة مؤسفة هزت الشارع الجزائري وطرحت عدة تساؤلات على المستوى الأمني والاجتماعي.. خُطف رضيع توأم من عيادة خاصة في عين ولمان بسطيف.
في التفاصيل، القضية تعود إلى 4 أشهر لكنها دخلت الواجهة من جديد في الأيام الماضية بعد تداولها من قبل رواد مواقع التواصل ووسائل الإعلام الجزائرية.
Advertisement
الأم التي كانت حاملا بتوأم قبل إجراء العملية القيصرية، تحولت فرحتها إلى كابوس تعيشه منذ لحظة إخبارها بأنها أنجبت طفلا بدل توأم من قبل الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية الجراحية.
“شامي رقية” والدة الرضيع المختطف، أكدت أنها ذهبت لعدة أطباء لمتابعة حملها، وكل الأطباء أكدوا أنها حامل بتوأم من جنس ذكر، كما شاركت هي وزوجها صور السونار للتوأم قبل ولادتهم.
(الجديد)
المصدر: الجديد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مفاوضات دامت نحو 6 ساعات...خروج بسام الشيخ حسين من مصرف "فدرال بنك" واتفاق على تسليمه جزءًا من وديعته (فيديو)
Lebanon 24
بعد مفاوضات دامت نحو 6 ساعات...خروج بسام الشيخ حسين من مصرف "فدرال بنك" واتفاق على تسليمه جزءًا من وديعته (فيديو)
05:11 | 2022-08-11
11/08/2022 05:11:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار تخطف الأضواء بإطلالة صيفية وزوجها يقوم بتكسير الصحون.. ما القصة؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار تخطف الأضواء بإطلالة صيفية وزوجها يقوم بتكسير الصحون.. ما القصة؟
03:00 | 2022-08-11
11/08/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإستنفارُ يتزايد.. هكذا ستعودُ سوريا إلى لبنان
Lebanon 24
الإستنفارُ يتزايد.. هكذا ستعودُ سوريا إلى لبنان
06:00 | 2022-08-11
11/08/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تفعلها "القوّات"؟
Lebanon 24
هل تفعلها "القوّات"؟
01:15 | 2022-08-11
11/08/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة حديث الجمهور.. ظهرت بمايوه فوسفوري مُثير شاهدوا الصور
Lebanon 24
مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة حديث الجمهور.. ظهرت بمايوه فوسفوري مُثير شاهدوا الصور
03:01 | 2022-08-11
11/08/2022 03:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-08-11
ما هو اليوم العالمي للأسد ولماذا يتم الاحتفال به؟
14:00 | 2022-08-11
لأيام قليلة... اليكم تفاصيل اختطاف احد الأساتذة الجامعيين
13:55 | 2022-08-11
خطأ يمكن أن ينهي حياتك خلال البرق… (فيديو)
13:50 | 2022-08-11
كنغر يفشل في الدخول إلى محيط السفارة الروسية في أستراليا
13:44 | 2022-08-11
مشهد مخيف... حفرة مليئة بالماء تبتلع سيارة داخلها امرأة (فيديو)
13:40 | 2022-08-11
رجل يسجل رقمًا قياسيًّا عالميًّا في الغوص الحر... (فيديو)
فيديو
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
12/08/2022 01:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
12/08/2022 01:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
00:54 | 2022-08-10
12/08/2022 01:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact