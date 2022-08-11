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امرأة تضع توأمًا وبعد الولادة ولم تجد إلا رضيعًا واحدًا.. فما الذي حدث؟

Lebanon 24
11-08-2022 | 08:00
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في حادثة مؤسفة هزت الشارع الجزائري وطرحت عدة تساؤلات على المستوى الأمني والاجتماعي.. خُطف رضيع توأم من عيادة خاصة في عين ولمان بسطيف.
 
في التفاصيل، القضية تعود إلى 4 أشهر لكنها دخلت الواجهة من جديد في الأيام الماضية بعد تداولها من قبل رواد مواقع التواصل ووسائل الإعلام الجزائرية.
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الأم التي كانت حاملا بتوأم قبل إجراء العملية القيصرية، تحولت فرحتها إلى كابوس تعيشه منذ لحظة إخبارها بأنها أنجبت طفلا بدل توأم من قبل الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية الجراحية.
“شامي رقية” والدة الرضيع المختطف، أكدت أنها ذهبت لعدة أطباء لمتابعة حملها، وكل الأطباء أكدوا أنها حامل بتوأم من جنس ذكر، كما شاركت هي وزوجها صور السونار للتوأم قبل ولادتهم.
(الجديد)
المصدر: الجديد
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