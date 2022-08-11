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ما هي أكثر 5 أجهزة في المنزل تستهلك كهرباء؟

Lebanon 24
11-08-2022 | 13:28
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كشف خبراء الطاقة عن أكثر خمسة أجهزة كهربائية في المنزل تستهلك الكثير من الكهرباء التي ارتفعت أسعارها في كثير من الدول حول العالم مؤخرا.
وتحدث خبراء في شركة Radiators Online لموقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية كاشفين عن هذه الأجهزة الخمسة، وعن أقل جهاز حيوي في المنزل يستهلك الكهرباء.
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1.التكييف والمدفئة
تعمل معظم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على مدار 24 ساعة في اليوم؛ لذلك، اعتمادًا على كفاءة وحدتك، في المتوسط، قد تستخدم 72 كيلو واط في الساعة في اليوم.
2. السخان
وفقا للخبراء، تأتي سخانات المياه بعد ذلك في القائمة، وأوصوا بمضخات حرارية تستخدم الكهرباء لنقل الحرارة باستخدام حوالي 500 واط فقط.
3. الثلاجة
تحتاج الثلاجة إلى 180 "واط" في الساعة لتشغيلها، مما يعني أنها تتطلب 4.32 كيلو واط في الساعة لتعمل لمدة 24 ساعة.
 
4. غسالة الصحون
كثير من الناس يستخدم غسالات الصحون للراحة، لكن تشغيلها مكلف كثيرا.
يستغرق تشغيل غسالة الأطباق حوالي 1800 واط لمدة ساعة، وتعمل لمدة ساعتين تقريبا، ما يعني أنها تستخدم 3.6 كيلو واط في الساعة في المتوسط.
5. فرن
في حين أن الفرن ليس أغلى جهاز في تكلفة تشغيله، إلا أن فتح الباب وإغلاقه قد يكون مكلفا.
يتطلب تشغيل فرن متوسط الحجم حوالي 2400 واط. لذلك، فهو يحتاج 2.4 كيلو واط في الساعة لمدة ساعة واحدة من الاستخدام.
 
ما هو أرخص جهاز منزلي في تكلفة التشغيل؟
أرخص منتج منزلي في القائمة هو الغسالة، حيث لا تحتاج سوى 500 واط في الساعة لتشغيلها.
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