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تعرفوا إلى أفخم 12 مروحية في العالم... (فيديو)

Lebanon 24
11-08-2022 | 13:36
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نشرت قناة TechZone مقطع فيديو يظهر أكثر 12 مروحية فخامة في العالم على يوتيوب.
 
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