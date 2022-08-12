من الحب ما قتل.. مراهقة تقوم بأمر مجنون لأجل حبيبها!

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أقدمت فتاة هندية مراهقة على "أمر مجنون"، وذلك لاثبات حبها، الفتاة وهي من مقاطعة سالكوتشي اثبتت مقولة أن " الحب أعمى" بحسب ما وصفت الصحف المحلية.وقامت الفتاة القاصر البالغة من العمر 15 الآن، في محاولة لإثبات حبها لصديقها الذي يعاني من فيروس نقص المناعة البشرية، بحقن نفسها بدمه في خطوة أصابت المجتمع بالذهول، وفقًا لتقرير نقلته مجلة "ميرور ناو" عن موقع "سينتينل".وكان الشاب المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية والمقيم في ساتدولا، التقى بفتاة من منطقة سالكوتشي عبر شبكة فيسبوك منذ ثلاث سنوات ووقعا في حب بعضهما البعض.ومع مرور الوقت، نما حبهما وأصبح الاثنان لا ينفصلان. لقد أرادوا قضاء الحياة مع بعضهم البعض.وهربت الفتاة القاصر مع الصبي مرتين في وقت سابق ولكن والديها أعاداها إلى المنزل. لكن هذه المرة لإثبات حبها للصبي، اتخذت الفتاة خطوة متطرفة تركت الجميع في حالة صدمة.إذ قامت الفتاة بسحب الدم من صديقها المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية بمساعدة حقنة، وأدخلته في جسدها مخاطرة بحياتها.وذكرت صحيفة سينتينل المحلية، أن الحادث أصاب الجميع في المنطقة بالصدمة، فيما اعتقلت شرطة المنطقة الشاب، ليتم بعدها إدخال الفتاة إلى المستشفى حيث تخضع للمراقبة الطبية الآن.