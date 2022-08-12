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منوعات
شاب يحاول دهس شقيقته في جنازة أمهما... هذا ما تسبب به
Lebanon 24
12-08-2022
|
12:52
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عمّت الفوضى إحدى الجنائز الأميركية بعد أن حاول نجل المتوفاة دهس شقيقته متسببا بخسائر بحوالي 20 ألف دولار، وغمر المياه رقعة من حرم المقبرة.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أسرة في حالة حداد في جنازة امرأة مسنة تعرضت للدهس بسيارة يقودها أحد أفراد الأسرة غير المدعوين في مقبرة بشمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة يوم السبت.
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ويُزعم أن الحاضر غير المدعو والذي قد يكون نجل المرأة المتوفاة، دخل في خلاف مع شقيقته في مقبرة رولينغ هيلز ميموريال بارك أدى إلى تبادل اللكمات، قبل أن يحاول الأخ دهس أخته بالسيارة.
وقال الرقيب آرون بوميروي من قسم شرطة ريتشموند إن الفاعل لم يتمكن من إصابة أخته لكنه أصاب قريبا آخر، وأسقط نعش المتوفى على الأرض، وكسر مصدرا للمياه ما تسبب في إغراق المقبرة بالماء.
وأفادت الشرطة بأن الحادثة خلفت حوالي 20 ألف دولار كخسائر.
وقال آرون بوميروي للصحفيين إن الشخص المشتبه به كان لديه مسدس صعق وتعرض للضرب من قبل صديق شقيقته قبل ركوب سيارته.
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