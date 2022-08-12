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رجل ينتصر في معركة قضائية من أجل ربع دولار!

Lebanon 24
12-08-2022 | 13:27
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بعد مضي 22 عاما، انتصر مواطن هندي في معركة قضائية لاسترداد زيادة محدودة للغاية في ثمن تذكرتي قطار.
وبدأت القصة في عام 1999، عندما دفع المحامي تونغناث تشاتورفيدي البالغ من العمر 66 عاما، زيادة تبلغ 20 روبية هندية (ربع دولار تقريبا) فوق الثمن الفعلي للتذكرتين.
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وبلغت قيمة التذكرة الواحدة آنذاك 35 روبية هندية، لكن حينما أعطى تشاتورفيدي الموظف 100 روبية رد له 10 روبيات فقط، واحتسب 90 روبية ثمنا للتذكرتين.
ووفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد وقعت الحادثة في محطة قطارات ماثورا في إقليم أوتار براديش شمالي الهند.
وبعد معركة استمرت أكثر من عقدين في أروقة المحاكم، أسدل الستار على القضية، الأسبوع الماضي.
فقد قضت المحكمة بأن تعيد شركة القطارات العشرين روبية لتشاتورفيدي مضافا إليها الفوائد.
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