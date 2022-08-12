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برجك اليوم
Lebanon 24
12-08-2022
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23:00
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الحمل
تبرع إذا كنت تعمل في مجال الكتابة والتأليف والصحافة والنشر، عليك بالحذر الدائم والدرس المتأني لكل خطوة
الثور
أجواء العمل الجيدة مناسبة لتحركاتك وأفكارك، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح
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الجوزاء
قد تطرأ بعض المشكلات المالية أو الهواجس، لا تُقدم على عمل مرتجل، وحافظ على افكارك وآرائك في هذا اليوم
السرطان
لديك قدرة كبيرة على اقناع الآخرين بوجهة نظرك اليوم، وعليك أن تكون أكثر قوة وأن تعرف كيف تحمي مصلحتك في العمل
الأسد
قد تستاء لقرار يصدر أو لأمر يتعلّق بأحد الزملاء، فتحاول مساعدته بكل ما أوتيت من قوة
العذراء
إذا كنت تبحث عن الفرص المناسبة، فقد حان الوقت لتحقيق ذلك، لكن عليك حسن الاختيار بين العروض المقدَّمة إليك
الميزان
الخيبة لا تعرف طريقها إليك، وتكون حكيماً في مواقفك كثيراً، فيرتد الأمر عليك إيجاباً
العقرب
يبدو أنك تشعر بيوم من عدم الاستقرار ومع ذلك تجد هدفك يتحقق، مع أن التقدم الذي قد تحرزه قد يكون بطيئاً
القوس
يحمل هذا اليوم حظاً في المضاربات المالية ودعماً من قبل بعض السلطات أو الأهل، ويكون الوقت مناسباً للاتصال ببعض المؤسسات الكبيرة
الجدي
إحذر مشكلات أو اضطراباً على صعيد الشراكة، وتجنب التصرف بفوضى لئلا تولد المتاعب ويكون عملك بلا جدوى
الدلو
يُحالفك الحظ، أو تؤدي دوراً مهماً في جمع الشمل، أو تقريب وجهات النظر، أو التخفيف من أعباء بعض الزملاء
الحوت
قد تمرّ بتجارب قاسية بحيث يكون اليوم فارغاً من الحصانة ومخيّباً للآمال، وتبدو متوتراً لا تحسن الاختيار
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