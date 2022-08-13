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حاول الهرب داخل دمية "دب" عملاقة.. تفاصيل "مضحكة مبكية" عن مراهق سارق!

Lebanon 24
13-08-2022 | 05:00
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اختبأ مراهق إنجليزي، داخل «دمية دب عملاقة» في محاولة للهرب من الشرطة حتى لا تتمكن من القبض عليه، بحسب موقع «news.sky».

وبدأت القصة حينما قام المراهق الذي يدعي جوشوا هوبسون، بالهروب بالسيارة التي كانت يقودها من محطة بنزين بعد أن ملأ خزانتها بالوقود ولم يدفع ثمنه.
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كانت تلك الحادثة في شهر ايار الماضي من العام الجاري، بـ «سبوتلاند»، مدينة مانشستر الكبرى، حيث أخذت الشرطة تطارده لكنها لم تتمكن من إلقاء القبض عليه.

ولم تضع الشرطة الإنجليزية أمر «هوبسون» في دفاتر النسيان، بعد أن تمكن من الهروب، بل أخذت تتتبع الطرق التي أفلت من خلالها المراهق.

وبعد 3 أشهر من البحث وفحص الكاميرات وتتتبع هوبسون، وصلت أخيرًا الشرطة الإنجليزية لمقر إقامته، حيث يقطن بمدينة روتشديل.

وبالفعل ذهب ضباط الشرطة الإنجليزية إلى العقار الذي يقطن فيه «هوبسون» في روتشديل، لكنهم أثناء عملية المداهمة للقبض عليه لم يتمكنوا من إيجاده.

يأست القوات من محاولة العثور على المتهم، وقرروا المغادرة، إلى أن أحد الضباط لاحظ وجود دمية «دب عملاق» تبدو وكأنها تتنفس، وحينما بدأ يتفحصها وجد هوبسون مختبئًا داخلها.

واكتشفت الشرطة بعد إلقاء القبض على جوشوا هوبسون، أن السبب الأساسي وراء هروبه من دفع ثمن الوقود، هو سرقته للسيارة التي كان يقودها.
 
 
(المصري اليوم)
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