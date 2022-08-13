24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
30
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
حاول الهرب داخل دمية "دب" عملاقة.. تفاصيل "مضحكة مبكية" عن مراهق سارق!
Lebanon 24
13-08-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اختبأ مراهق إنجليزي، داخل «دمية دب عملاقة» في محاولة للهرب من الشرطة حتى لا تتمكن من القبض عليه، بحسب موقع «news.sky».
وبدأت القصة حينما قام المراهق الذي يدعي جوشوا هوبسون، بالهروب بالسيارة التي كانت يقودها من محطة بنزين بعد أن ملأ خزانتها بالوقود ولم يدفع ثمنه.
Advertisement
كانت تلك الحادثة في شهر ايار الماضي من العام الجاري، بـ «سبوتلاند»، مدينة مانشستر الكبرى، حيث أخذت الشرطة تطارده لكنها لم تتمكن من إلقاء القبض عليه.
ولم تضع الشرطة الإنجليزية أمر «هوبسون» في دفاتر النسيان، بعد أن تمكن من الهروب، بل أخذت تتتبع الطرق التي أفلت من خلالها المراهق.
وبعد 3 أشهر من البحث وفحص الكاميرات وتتتبع هوبسون، وصلت أخيرًا الشرطة الإنجليزية لمقر إقامته، حيث يقطن بمدينة روتشديل.
وبالفعل ذهب ضباط الشرطة الإنجليزية إلى العقار الذي يقطن فيه «هوبسون» في روتشديل، لكنهم أثناء عملية المداهمة للقبض عليه لم يتمكنوا من إيجاده.
يأست القوات من محاولة العثور على المتهم، وقرروا المغادرة، إلى أن أحد الضباط لاحظ وجود دمية «دب عملاق» تبدو وكأنها تتنفس، وحينما بدأ يتفحصها وجد هوبسون مختبئًا داخلها.
واكتشفت الشرطة بعد إلقاء القبض على جوشوا هوبسون، أن السبب الأساسي وراء هروبه من دفع ثمن الوقود، هو سرقته للسيارة التي كان يقودها.
(المصري اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طلاق شامل روكز و كلودين عون.. هل لباسيل علاقة به؟
Lebanon 24
طلاق شامل روكز و كلودين عون.. هل لباسيل علاقة به؟
06:42 | 2022-08-13
13/08/2022 06:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران باسيل يصرخُ في قصر بعبدا.. ما الذي حصل أمس؟
Lebanon 24
جبران باسيل يصرخُ في قصر بعبدا.. ما الذي حصل أمس؟
04:27 | 2022-08-13
13/08/2022 04:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات سوريّة وروسيّة في لبنان... هل بدأ تطبيق السيناريو ؟
Lebanon 24
قوات سوريّة وروسيّة في لبنان... هل بدأ تطبيق السيناريو ؟
23:16 | 2022-08-12
12/08/2022 11:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
01:45 | 2022-08-13
13/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة كبرى في محيط المطار وفرق الإسعاف تتحرّك.. ما القصّة؟ (صور)
Lebanon 24
بلبلة كبرى في محيط المطار وفرق الإسعاف تتحرّك.. ما القصّة؟ (صور)
05:31 | 2022-08-13
13/08/2022 05:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2022-08-13
بعد 32 عامًا.. نشر أوضح صورة للأطباق الطائرة
08:00 | 2022-08-13
العثور على زجاجة بداخلها رسالة من أصدقاء قبل 27 عاماً..هذا ما كُتب فيها!
07:14 | 2022-08-13
خلال ري أرضهم... 4 أشقاء يلقون حتفهم صعقًا بالكهرباء
05:38 | 2022-08-13
عصابة تخترق هاتف إعلامي شهير وتحاول ابتزازه!
05:26 | 2022-08-13
حادث مروع... هوت سيارتهم من منحدر جبلي! (صور)
05:10 | 2022-08-13
بالأرقام: شعب لبنان يتصدر قائمة "الأكثر غضبًا" في 2022... هكذا جاءت التصنيفات
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
13/08/2022 18:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
13/08/2022 18:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
13/08/2022 18:26:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact