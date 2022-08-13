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منوعات
ماركة شهيرة تتوقف عن تصنيع بودرة الأطفال حول العالم.. ما السبب؟
Lebanon 24
13-08-2022
|
02:00
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تعتزم شركة جونسون آند جونسون التوقف عن بيع وتصنيع بودرة الأطفال التي تحتوي على التلك على مستوى العالم، بعد عامين من إنهاء مبيعاتها في الولايات المتحدة وكندا.
حيث واجهت شركة الرعاية الصحية عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية من المستهلكين الذين يزعمون أن منتجات التلك الخاصة بها، وضمنها بودرة التلك الشهيرة للأطفال، تسببت في إصابتهم بالسرطان، وذلك وفقاً لتقرير صحيفة The Guardian البريطانية.
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وقالت الشركة في بيان: "كجزء من تقييم المكانة العالمية للشركة، اتخذنا قراراً تجارياً بالانتقال إلى مجموعة منتجات بودرة الأطفال القائمة على نشا الذرة. ونتيجة لهذا التحول، سيُوقَف إنتاج بودرة الأطفال من جونسون التي تحتوي على التلك عالمياً بحلول عام 2023".
بودرة التلك لا تسبب السرطان
قالت شركة جونسون آند جونسون، التي أفادت في وقت سابق بأنها باعت بالفعل النسخة المعتمدة على نشا الذرة من مسحوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، إنها واصلت تأكيد أن بودرة الأطفال القائمة على التلك لا تسبب السرطان.
كذلك فقد قالت الشركة: "لم يتغير موقفنا بشأن سلامة التلك. نحن نقف بثبات وراء عقود من التحليل العلمي المستقل من قبل خبراء طبيين في جميع أنحاء العالم يؤكدون أن بودرة الأطفال من جونسون القائمة على التلك آمنة ولا تحتوي على الأسبستوس ولا تسبب السرطان".
الشركة، التي تواجه نحو 38 ألف دعوى قضائية، أشارت إلى أن قرار وقف بيع المنتج كان يتعلق بـ"تحسين" صورة منتجاتها. وقالت: "نحن نقوم، باستمرار بالتقييم والتحسين؛ من أجل وضع الأعمال على أفضل وجه لتحقيق النمو على المدى الطويل". وأضافت: "سيساعد هذا التحول في تبسيط عروض منتجاتنا، وتقديم ابتكار مستدام، وتلبية احتياجات عملائنا ومتطلبات الاتجاهات العالمية المتطورة".
(عربي بوست)
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