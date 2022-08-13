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اعتدى على طفل من أصحاب الهمم... وهكذا كان مصيره

Lebanon 24
13-08-2022 | 16:00
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قبضت الشرطة السعودية على شخص ظهر في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على طفل من أصحاب الهمم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن شرطة محافظة وادي الدواسر أوقفت المعتدي، وأشار إلى أنه "مقيم من الجنسية المصرية"، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
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وكانت الوكالة نقلت عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، أصدر أمرا بسرعة القبض على المعتدي استناداً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص، لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

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