24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
30
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
خلال ري أرضهم... 4 أشقاء يلقون حتفهم صعقًا بالكهرباء
Lebanon 24
13-08-2022
|
07:14
A-
A+
A+
A-
توفي أربعة أشقاء مصريين يعملون في الزراعة إثر سقوط سلك كهربائي في مياه الري خلال سقاية أرضهم، وذلك وفقا لما ذكرت تقارير محلية، السبت.
وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" على موقعها الإلكتروني أن الحادثة قد وقعت، يوم الجمعة، في عزبة الزقمي، محافظة الفيوم.
Advertisement
وسقط سلك كهرباء في مياه الري أثناء تواجد أحد الأخوة وعندما صعقه التيار الكهربائى استغاث ببقية الأشقاء الذين هرعوا إليه بغية إنقاذه ليلقوا مصرعهم جميعا صعقا بالكهرباء.
Advertisement
الأكثر قراءة
طلاق شامل روكز و كلودين عون.. هل لباسيل علاقة به؟
Lebanon 24
طلاق شامل روكز و كلودين عون.. هل لباسيل علاقة به؟
06:42 | 2022-08-13
13/08/2022 06:42:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جبران باسيل يصرخُ في قصر بعبدا.. ما الذي حصل أمس؟
Lebanon 24
جبران باسيل يصرخُ في قصر بعبدا.. ما الذي حصل أمس؟
04:27 | 2022-08-13
13/08/2022 04:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات سوريّة وروسيّة في لبنان... هل بدأ تطبيق السيناريو ؟
Lebanon 24
قوات سوريّة وروسيّة في لبنان... هل بدأ تطبيق السيناريو ؟
23:16 | 2022-08-12
12/08/2022 11:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
01:45 | 2022-08-13
13/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة كبرى في محيط المطار وفرق الإسعاف تتحرّك.. ما القصّة؟ (صور)
Lebanon 24
بلبلة كبرى في محيط المطار وفرق الإسعاف تتحرّك.. ما القصّة؟ (صور)
05:31 | 2022-08-13
13/08/2022 05:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
11:00 | 2022-08-13
بعد 32 عامًا.. نشر أوضح صورة للأطباق الطائرة
08:00 | 2022-08-13
العثور على زجاجة بداخلها رسالة من أصدقاء قبل 27 عاماً..هذا ما كُتب فيها!
05:38 | 2022-08-13
عصابة تخترق هاتف إعلامي شهير وتحاول ابتزازه!
05:26 | 2022-08-13
حادث مروع... هوت سيارتهم من منحدر جبلي! (صور)
05:10 | 2022-08-13
بالأرقام: شعب لبنان يتصدر قائمة "الأكثر غضبًا" في 2022... هكذا جاءت التصنيفات
05:01 | 2022-08-13
تناول عسل مخدر.. دب في حالة "هلوسة" وفيديو طريف للواقعة
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
13/08/2022 18:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
13/08/2022 18:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
13/08/2022 18:26:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact