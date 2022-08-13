خلال ري أرضهم... 4 أشقاء يلقون حتفهم صعقًا بالكهرباء

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توفي أربعة أشقاء مصريين يعملون في الزراعة إثر سقوط سلك كهربائي في مياه الري خلال سقاية أرضهم، وذلك وفقا لما ذكرت تقارير محلية، السبت.وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" على موقعها الإلكتروني أن الحادثة قد وقعت، يوم الجمعة، في عزبة الزقمي، محافظة الفيوم.وسقط سلك كهرباء في مياه الري أثناء تواجد أحد الأخوة وعندما صعقه التيار الكهربائى استغاث ببقية الأشقاء الذين هرعوا إليه بغية إنقاذه ليلقوا مصرعهم جميعا صعقا بالكهرباء.