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منوعات
بـ"إعلان مبتكر"..امرأة تنتقم من شريكها بهذه الطريقة!
Lebanon 24
14-08-2022
|
02:00
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انتقمت امرأة من شريكها "الخائن" بإعلان غير مسبوق على إحدى الصحف الأسترالية، مما جعله حديث المواقع الاجتماعية.
وقال موقع قناة "نيودلهي" الهندية إن امرأة نشرت إعلانا على صفحة كاملة لإحدى الصحف الأسترالية لتفضح فيه شريكها، الذي خانها مع امرأة أخرى.
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وجاء في الإعلان: "عزيزي ستيف، أتمنى أن تكون سعيدا معها. الآن، ستعرف البلدة بأكملها كم أنت خائن بذيء.. من جيني".
ولم يقتصر انتقامها على الإعلان فقط، بل أضافت في رسالتها: "للإشارة: اشتريت هذا الإعلان باستخدام بطاقتك الائتمانية".
وانتشرت الرسالة كالنار في الهشيم، الأمر الذي جعل الصحيفة تدخل على الخط وتعلّق على الضجة التي أثارها الإعلان غير المسبوق.
وقالت صحيفة "Mackay and Whitsunday Life": "توصلنا بعشرات الرسائل حول الإعلان وقررنا الرد عليها هنا.. 1- لا نعرف من هو ستيف، لكن من الواضح أنه شخص سيء جدا".
وأضافت: "2- لن نكشف عن أي تفاصيل حول جيني. 3- لم نقم بتحصيل رسوم من بطاقة الائتمان المشار إليها".
(سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز
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