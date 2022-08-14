هذه هي الأبراج الأكثر انتقاداً.. ابتعدوا عنها

كل برج من الأبراج يتميز بصفات خاصة به، تجعله مختلفاً عن الآخر. فالبعض يتمتّع بصفات حميدة تنعكس إيجابياً على المحيطين حوله، والبعض الآخر لا ينفّك عن انتقاد الآخرين وبأسلوب جارح ويقيّم الأمور من منظوره الضيق؛ لاعتقاده بأنه دائماً على حق الأمر. وبما أن علم الفلك يكشف شخصية وصفات الأبراج، تعرفوا إلى أكثر الأبراج انتقاداً:

برج الحمل:

الحمل هو ملك إطلاق الأحكام على الاخرين وهو لا يكتفي بذلك فحسب بل يحرص على أن يجعلك تدرك وبشكل لا لبس فيه بأنه يعتبرك أدنى مرتبة منه. عقلية الحمل الضيقة الافق تتمحور حول فرز الاخرين وفق نجاحهم وإنجازاتهم، فهو لا يمكنه أن يقيمهم بطريقة مختلفة. هذا ناجح وذاك فاشل ولا مكان لصفات "معتدلة" بين الامرين.. وبطبيعة الحال لا مكان سوى للناجحين في حياة الحمل، فهو يكره الفشل وكل من يرتبط به كما انه يكره الفئة "الرمادية" التي تقع بينهما.

برج الحوت:

الحوت هو في المرتبة الثانية فهذا البرج ورغم "لطافته" فهو مستعد لإفساد كل شيء لمجرد ان هذا الامر أو ذاك لا يعجبه. المشكلة مع الحوت لا ترتبط كثيراً بواقع انه يملك شخصية لا يمكن احتمالها، فشخصيته مقبولة ولكنه من النوع فقد الأمل من الأمل. أي أن الحوت وحين يجد نفسه أمام صورة مثالية أو حالة مثالية أو وضع يسعد الاخرين فهو لا يفوت فرصة لإفسادها، فان كان يشعر بالتعاسة على الجميع الشعور بالتعاسة مثله، فهو لا يمكنه تقبل سعادة الاخرين ان لم يملكها مثلها أيضاً. البرج هذا لا يمكنه سوى ان ينظر للامور سوى من منظور ضيق جداً .. الا وهو نفسه.

برج الجوزاء:

إزداوجية شخصية الجوزاء تجعله مربك لنفسه وللاخرين. فهو مثلاً قد يقوم بتحضير أشهى وجبة لكم على الإطلاق ولكن حين تجلسون لتناولها فان افكارها كل ستتمحور حول انكم لا تستحقون الجهد الذي بذله. الجوزاء عادة هو برج ودود ويحاول وبشدة ان يندمج مع محيطه ولكنه لا يمكنه منع نفسه من إطلاق الأحكام على الاخرين بشكل دائم.. ومن خلال أسخف الامور والأفعال. التراكم هذا اليومي يجعله يقيم الاخرين في عقله وبشكل دائم. هو برج يشعر بالإرتباك بسبب إزدواجية كل شيء في شخصيته ونفسيته لذلك فهو يقيم الاخرين إنطلاقاً من هذا الإرتباك.

برج العذراء:

صحيح ان الحمل هو في المرتبة الأولى والعذراء في المرتبة الاخيرة ولكن مع الحمل انتم على الاقل تعرفون ما الذي يفكر به وهذا ما لا يمكن معرفته على الإطلاق مع العذراء. كل شيء غامض وعدائي مع هذا البرج، فحتى حين يحبكم هو يكرهكم في الوقت عينه.

هو يرسل الرسائل المختلطة طوال الوقت ما يؤدي الى مواقف مربكة ومزعجة للاخرين، فقد تشعرون بانك الاحب على قلبه ثم وبلمح البصر سيجعلكم تشعرون بانكم الفئة المكروهة التي تفرض نفسها عليه.

العذراء يظن انه الافضل والاذكى ولا يوجد من يمكنه حتى الاقتراب من مهاراته، وعليه فان تقييم الاخرين من هذا المنظور يجعل الجميع ضمن خانة سلبية. وهذه العقلية الضيقة الأفق مع الكثير من الرمادية تجعل العذراء من الأبراج المربكة للغاية.

(الجميلة)