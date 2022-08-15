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منوعات
الوخز بالإبر .. علاج للقطط والكلاب في هذا البلد! (فيديو)
Lebanon 24
15-08-2022
|
08:00
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يقبل عدد متزايد من أصحاب الكلاب والقطط في الصين على توفير العلاج لحيواناتهم الأليفة بواسطة الوخز بالإبر.
وتشهد عيادات الطب الصيني التقليدي في بكين ازدحاما، صباحا ومساء، لحيوانات من مختلف الأحجام، حتى الأرانب.
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وبات كثر يفضلون هذا النوع من العلاجات على العلاج البيطري المألوف، كونه أقل حدة وتأثيرات جانبية.
ويبلغ متوسط سعر الجلسة ما بين 360 إلى 390 يوانا (من 52 إلى 57 يورو)، وهو سعر مقبول بالنسبة لمعظم أصحاب الحيوانات الأليفة في بكين.
ويعود الوخز بالإبر لدى الحيوانات إلى زهاء 6 قرون في الصين.
واستخدم للمرة الأولى في علاج الأبقار والأغنام والخيول والأرانب أو حتى الدجاج، وتطبيقه على الكلاب والقطط هو الأحدث.
(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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