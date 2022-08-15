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منوعات
دعوى قضائية عمرها أكثر من 22 سنة... اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
15-08-2022
|
12:00
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فاز محام هندي في دعوى قضائية استمرت 22 عاما كان قد أقامها على شركة السكك الحديد التابعة للدولة، بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق سعرها الأساسي بـ20 روبية، وأكّد الجمعة أنّه استمر في المعركة القضائية بهدف بيان الحقيقة.
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واشترى المحامي تونغناث شاتورفيدي عام 1999 تذكرة من مسقط رأسه ماثورا الواقعة في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد للذهاب يوم عيد الميلاد إلى مراد آباد التي تبعد 300 كيلومتر عن المنطقة التي يتحدر منها.
لكن الموظف المسؤول عن التذاكر باع المحامي تذكرة مقابل 90 روبية (1.12 دولار) بدل سعرها الأساسي البالغ 70 روبية (87.23 سنتا).
وبعدما رُفضت طلباته المتكررة لاسترجاع المبلغ، رفع شاتورفيدي دعوى أمام محكمة حماية المستهلك في ماثورا التي توصلت هذا الشهر إلى حكم يلزم شركة سكك الحديد دفع تعويضات للمحامي بقيمة 15 ألف روبية (186.78 دولارا).
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاتورفيدي قوله إنّ الأمر لم يكن يتعلق بالحصول على تعويضات بل بحقوقه، مضيفًا "يحق لي بصفتي مواطنا أن أطلق عملية إعادة نظر في الممارسات التعسفية والفاسدة من الدولة أو إحدى مؤسساتها".
وتبرز هذه القضية البطء المزمن في النظام القضائي في الهند الذي تنظر محاكمه في نحو 50 مليون دعوى.
وعبّر شاتورفيدي عن شعوره بالإحباط نتيجة التأخير الذي عادة ما يحدث في المحاكمات، لكنه قال إنه كان مصممًا على الاستمرار في القضية حتى صدور الحكم."الجزيرة"
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