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إسبانيا تواجه حرائق الغابات بـ"جيش الماعز والأغنام"

Lebanon 24
15-08-2022 | 14:00
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في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة الذي تشهده دول أوروبية، تزداد المخاوف بشأن حرائق الغابات التي تلتهم مساحات خضراء واسعة وتهدد سكان المناطق المحيطة، ولمواجهة هذا الخطر، لجأت إسبانيا إلى "جيش من الماعز والأغنام".
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وأطلقت السلطات في برشلونة، قطيعا مكونا من 290 من الماعز والأغنام، لتحقيق مهمة واحدة، وهي أكل أكبر قدر ممكن من الغطاء النباتي في منطقة معينة.

وهذه الخطوة عبارة عن استراتيجية قديمة، تقوم على تسليم المناطق المعرضة لخطر حرائق الغابات إلى حيوانات الرعي، التي تقضم وتدوس على النباتات الجافة، التي بدورها يمكن أن تتراكم كوقود للحرائق.

وسواء كانت الحيوانات شبه برية أو يشرف عليها راع تتم مكافأته ماديا، فإن الرعي الجيد عادة ما يترك وراءه منظرا طبيعيا مليئا بالمساحات المفتوحة، التي يمكن أن توقف انتشار حرائق.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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