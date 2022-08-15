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"تأثير نتفليكس".. نساء يسافرن لكوريا الجنوبية بحثا عن الرجل المثالي

Lebanon 24
15-08-2022 | 16:00
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قالت باحثة أنثروبولوجية مقيمة في كوريا الجنوبية إنها توصلت إلى وجود ظاهرة أسمتها "تاثير نتفليكس"، منصة الترفيه الشهيرة، لوصف تصرفات النساء الغربيات اللواتي يقصدن ذلك البلد الآسيوي بحثا عن الحب والرومانسية، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
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وأوضحت الباحثة، مين جو لي، التي تعد رسالة دكتوراة عن الجنس والأعراق في كوريا الجنوبية، أنها لاحظت أن السائحات الغربيات وعلى عكس نظيراتهن الآسيويات لا تجذبهن أماكن الترفيه أو الأسواق والمعالم الأثرية، بل يبقين حبيسات النزل والفنادق يشاهدن برامج وأفلام كورية، مع بعض الرغبة في الخروج ليلا.

وأشارت تلك الباحثة إلى أنها وبعد زيارة ثمانية نزل وإجراء مقابلات مع 123 امرأة، معظمهن من أميركا الشمالية وأوروبا، توصلت لي إلى استنتاج مفاده أن العديد من النساء انجذبن إلى البلاد بسبب ما تسميه "تأثير نتفليكس".

ولفتت إلى أن الكثير من ألئك الفتيات والنسوة كن قد انبهرن بالعروض التليفزيونية الكورية مثل "Crash Landing on You" و "Goblin" والتي يظهر فيها الكثير من الرجال ذوي الوجوه الجميلة والأجساد الرشيقة بصورة رومانسية ومذهلة على عكس الرجال في العالم الغربي.

وأوضحت لي إن النساء اللواتي كن مفتونات بالرجال الكوريين الذين جرى تصويرهم على التلفزيون على أنهم على اتصال بمشاعرهم ومستعدون لاحتضان "جوانبهم الأنثوية"، مشيرة إلى أنهن يعتبرن الكوريين مثقفين ورومانسيين بينما كانوا يشتكون من أن الرجال في بلدانهم الأصلية لا يأبهون لمظهرهم.

(الحرة) 
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