برج الحمل



يوم رائع جدا بالنسبة لك تحصل فيه على كل ما تريد لتحقق أهدافك. الحظ يدعمك بقوة ويجعلك تتغلب على كل العقبات. انضباطك في العمل قد يكون سببا في الثروة التي تحصل عليها. تشعر أنك تكون في حالة جيدة عندما تكون مجتمعا مع الأصدقاء.

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برج الثور



لا تقلق فلن تدوم هذه الضغوط إلى الأبد، في المساء تخف الأجواء الضاغطة والمشاكل وتشعر بالقوة تعود إليك، لكن عليك تجاوز فترتي الصباح والظهيرة لما لديك من مشاكل، وحاول أن تتمالك أعصابك وتتصرف بهدوء مع عائلتك وحبيبك وبخاصة أن هنالك خبراً قد يصعقك.

برج الجوزاء



تركز اليوم على اتجاه معين، ولكن ربما تواجهك بعض المشاكل المعقدة التي تتعلق بالقضايا المطروحة الآن. كن حريصا عند التعامل مع الأشخاص المحيطين بك وخاصة تصرفاتك معهم. لا تحتاج بالضرورة إلى تغيير أسلوب حياتك، ولكن لا بأس من إجراء بعض التعديلات البسيطة.

برج الاسد



تشعر أنك قوي جدا اليوم. تتمتع بصحة جيدة وبعقل حاد وذهن صاف. تشعر أن الطعام يحسن مزاجك ولذلك ربما تتناول كميات كبيرة منه. ربما تقضي معظم وقتك في المساء مع الحبيب. استمتع بوقتك وبهذه السهرة السعيدة.

برج العذراء



بعض المفاجآت غير المستحبة قد تواجهك في الصباح والظهيرة، ما يجعلك في مزاجية واضحة وعصبية بعض الشيء. في فترة ما بعد الظهر تصبح متفائلا ونشيطا وقد يلعب الحظ دوره معك في المساء، فحاول إصلاح علاقتك مع من تحب. أمامك فرصة جيدة لتجريب حظك في أي شيء تريده.

برج الميزان



انتبه لأن أي عمل تقوم به اليوم يتطلب منك الحماس والتركيز أكثر من المعتاد. تركز على أحلامك بشكل جيد ولكن يجب أيضا أن تهتم بالواقع الذي تعيشه الآن. اهتم بأمورك الشخصية فأنت تشعر بالذنب لأنك لا تفعل ما يجب عليك أن تفعله. ركز على المهام الروتينية.

برج العقرب



رغبتك في التطوير قد تواجه ببعض الآراء المغايرة، لكن إصرارك يعيد تصويب الأمور لمصلحتك. لن يعكر المغرضون صفو العلاقة بينك وبين الشريك فلا تقلق. كن من أصحاب الأجسام الرشيقة كتلك التي تشاهدها في البرامج الخاصة بالحفاظ على صحة سليمة ورشيقة.

برج القوس



الأجواء متوترة من حولك فكن حذرا في تصرفاتك. ربما تلقي ببعض السخفاء فحاول أن تتعامل معهم بطريقة حسنة بغض النظر عن سخافاتهم. حاول أن تكون أكثر ترتيبا وتنظيما. نظم وقتك ووزع أنشطتك. شجع الحبيب أو الأصدقاء على العمل. حاول أن تعطي كل ذي حق حقه.

برج الجدي



تتطور الأمور إيجابيا لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا يرفع معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة وسعادة وتبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك. لا تستسلم أمام المأكولات الدسمة كلما رافقت الاصدقاء إلى أحد المطاعم.

برج الدلو



عاطفيا. كن أكثر جدية في التعامل مع الزملاء. بعض التنازلات لا تضرك بل ستعرف مدى تأثيرها الجيد على حياتك قريبا. اقترب من الحبيب فهو بحاجة إليك.

برج الحوت



إذا كنت تخطّط لمشروع كبير فذكاؤك وصفاء ذهنك سيجعلانك حاضرا وفعّالا. إذا كنت مرتبطا، تزداد المشاركة بينك وبين الشريك وفي كل الأحوال تنعكس إيجابياً على عطائك المهني وعلى تألقك الإجتماعي.