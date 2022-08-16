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منوعات
طفلة تنتقم من أفعى لدغتها بشراسة .. ما فعلته بها امر لا يصدق!
Lebanon 24
16-08-2022
|
02:00
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في واقعة ولا أغرب، أقدمت طفلة تبلغ عامين على قتل أفعى سامة بأسنانها انتقاماً منها!
وفي التفاصيل كانت الطفلة تلعب في الحديقة الخلفية لمنزل عائلتها في محافظة بينكل التركية، عندما بدأت بالصراخ بصوت عال بسبب لدغة أفعى.
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طولها نصف متر
غير أن الجيران وقفوا في ذهول عندما وجدوا الأفعى البالغ طولها نصف متر في فم الطفلة، وفق صحيفة The Sun البريطانية.
وتمكنت الطفلة من قتل الأفعى التي لدغتها في شفتها.
في صحة جيدة
فيما قدم الجيران الإسعافات الأولية للطفلة قبل أن يهرعوا بها إلى المستشفى، حيث تم وضعها تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة، بحسب الصحيفة التي أكدت أنها في صحة جيدة.
وقال والدها محمد إركان، إنه كان في العمل عندما تعرضت ابنته للدغة الأفعى.
كما أضاف: "أخبرني الجيران أن الأفعى كانت في يد طفلتي، وكانت تلعب بها حتى لدغتها، ثم عضت ابنتي الأفعى كرد فعل".
(العربية)
المصدر: العربية
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