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لسبب غريب... وفاة سيدة على الشاطئ!

Lebanon 24
16-08-2022 | 05:00
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قالت السلطات في ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن امرأة من رواد الشاطئ لقيت حتفها يوم الأربعاء الماضي بعد أن ضربتها مظلة شاطئية وانغرست في صدرها.

وحملت الرياح المظلة من مكان تثبيتها، لتنغرس في صدرها أثناء تواجدها على شاطئ «جاردن سيتي»، حسبما قالت نائبة رئيس مقاطعة هوري تامارا ويلارد لقناة محلية تابعة لشبكة «سي بي إس».
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وقال ويلارد إن المرأة وهي بعمر 63 عامًا، توفيت بعد حوالي ساعة في المستشفى من صدمة في الصدر.

وتقدر الوكالة السلامة الفيدرالية إصابة حوالي 3000 شخص بسبب مظلات الشاطئ كل عام.
وقالت الوكالة: أن الجهات المعنية «تعمل مع منظمة تطوير قياسية على أمل تطوير معيار يمكن أن يساعد في تحديد متطلبات مظلات وأنظمة تثبيت موثوقة وآمنة للشاطئ».

من جهته طلب السيناتور الأمريكي تيم كين من فرجينيا من وكالة السلامة مراجعة قواعد السلامة لمظلات الشاطئ وبدء حملة سلامة بعد مقتل امرأة من فرجينيا تبلغ من العمر 55 عامًا بمظلة في عام 2016.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة أبحاث السلامة في عام 2021، فإن غالبية المصابين الذين يعانون من إصابات بمظلة الشاطئ والفناء الذين تم علاجهم في أقسام الطوارئ كانوا من النساء فوق سن 40.

وقالت الدراسة: «أكثر الإصابات التي تم الإبلاغ عنها كانت تمزقات تليها كدمات أو سحجات وإصابات في الأعضاء الداخلية، وكان الجزء الأكبر من الإصابات هو الرأس / الرقبة يليه الطرف العلوي».
(الامارات اليوم)

 
المصدر: الامارات اليوم
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