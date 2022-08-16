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هدية غير متوقعة... هذا ما وصل الى احدى العائلات

Lebanon 24
16-08-2022 | 12:00
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صُدمت عائلة نيوزيلندية بشدة، عند اكتشافها أن الحقائب التي اشترتها من إحدى المزادات، تحتوي بداخلها على رفات لجثة بشرية.

وبحسب مانقله موقع "نيوز شب"، فإن الشرطة باشرت التحقيقات بالحادثة، بعد اتصال وردها من منزل الأسرة، وسط معلومات تفيد بأن لاعلاقة لتلك العائلة بالرفات، ويبدو أنها مرتبطة بأصحابها الأصليين الذين عرضوها للبيع في المزاد.
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وتواصل الشرطة تحقيقاتها، إذ أن تشريح الرفات سيسهل الوصول إلى هوية المتوفي، وبالتالي سيمكنها الوقوف فيما بعد على ملابسات الحادثة، حسبما أوردت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأفاد موقع "ستف" الإخباري، أن جيرانا آخرين لاحظوا رائحة كريهة قادمة من منزل العائلة يوم الخميس، قبل وقت قصير من وصول الشرطة.

وقالت جارة أخرى إن ابنها رأى حقيبة سفر تُنقل من العقار إلى خيمة الطب الشرعي.

وأضافت أن رجال المباحث وفرق الطب الشرعي شوهدوا وهم يقفون في حالة صدمة."سكاي نيوز عربية"
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