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منوعات
قطع رأس والده بسكين مطبخ... من ثمّ تجوّل به في الشارع!
Lebanon 24
16-08-2022
|
16:00
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قطع مغربي عمره 25 سنة، رأس والده البالغ 60 عاما بسكين مطبخ، ورمى جثته في موقف للسيارات في ضاحية Saint-Priest المجاورة لمدينة ليون الفرنسية.
وحمل رأس والده بيده، وراح يتجول به في الشارع، إلى أن وصلت الشرطة التي انقضت عليه واعتقلته.
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وأفاد مصدر أنّ الشرطة ألقت القبض على الابن المقيم بشكل قانوني في فرنسا، في وقت، كان يحاول فيه طعن عناصرها من دون أن يلحق بأي منهم الأذى، إلا أنه كان يصرخ "الله أكبر" إلى أن تمكنوا منه واعتقلوه.
(العربية)
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