الحمل

تؤدي دوراً إيجابياً وتتلقى معلومات جيدة، حاول أن تصغي الى حاجات الآخرين، وانفتح على تغيير واحتمالات جديدة

الثور

انفتح على احتمالات جديدة وواعدة، قد تهتم بالتاريخ والقصص القديمة التي تتحدث عن أحداث ماضية

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الجوزاء

لن تعاكسك الظروف ولن تتعرض لإهانة بل تسمع أخباراً طيبة تفرح قلبك

السرطان

قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسياً وجسدياً

الأسد

يحالفك الحظ ويولّد بعض الحركة في الأمور المالية وتتغلب على بعض التحديات وتحدد الأولويات

العذراء

سلسلة من المواقف الحاسمة تضطر إلى اتخاذها قريباً، وذلك يكون له مردود إيجابي على مستقبلك المهني

الميزان

المعاكسة التي قد تولّد تشنجات وسوء تفاهم تتخلص منها اليوم، الجوّ دقيق جداً، ولكنه يشير إلى تفاهم كبير لحل بعض المشكلات

العقرب

استعدّ للنجاح الذي ستحققه بعد الجهد الكبير والتفاني في أداء مهامك

القوس

قد تغضب على بعض التصرفات أو المواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب بخلاف أو بخصام

الجدي

القمر المكتمل في برج الدلو يتحدث عن أمور معقدة، وتعيش تأجيلاً لبعض الأعمال، لكن مشاريعك تسير بالاتجاه الصحيح

الدلو

تقوم بخطوة فعالة وتلفت الأنظار والإعجاب، ترتاح إلى الظروف الايجابية والمطمئنة، ودعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور

الحوت

تشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، حاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع