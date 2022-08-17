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خلعت ملابسها وهجمت على قمرة القيادة.. سيدة شبه عارية تهدد بتفجير إحدى الطائرات شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
17-08-2022 | 00:38
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ذكرت وسائل إعلام أمس الثلاثاء أن إحدى السيدات خلعت ملابسها وهجمت على قمرة قيادة طائرة متجهة من قبرص إلى مانشستر في بريطانيا، وهي تصرخ، وتقول إنها تحمل متفجرات .

 

وأضافت وسائل الاعلام أنه بعد إقلاع الطائرة بوقت قصير خلعت الشابة ملابسها وهي تصرخ، وتقول إنها تحمل متفجرات وتسأل الأطفال في الطائرة ما إذا كانوا مستعدين للموت .

 

وتابعت أن الشابة قالت بأن والديها هما عضوان في "داعش"، وهي تردد التكبير، وحاولت مرارا دخول غرفة قيادة الطائرة.

 

وأشارت وسائل الإعلام إلى ان الطائرة حولت مسارها اضطراريا إلى باريس، من أجل تسليم المحتجزة إلى السلطات لإخلائها من الطائرة، وفور هبوط الطائرة، دخل ضابطان من الشرطة الفرنسية إليها، وقاما بتقييد المرأة، واقتيادها إلى مكان التحقيق .

 

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