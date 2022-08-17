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حادثة غير متوقعة..شرطي ثمِل أضاع وثائق تحقيقات تتعلق بـ 400 شخص!

Lebanon 24
17-08-2022 | 08:00
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أضاع شرطي ياباني كان ثملاً وغفا خلال الخدمة وثائق تحقيقات تتضمن معلومات شخصية لأكثر من 400 شخص، بينهم مشتبه فيه بارتكاب إحدى الجرائم، بحسب  الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وقال مسؤول في الشرطة إن الشرطي البالغ 49 سنة أضاع الحقيبة التي تحوي الوثائق.
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وذكرت وسائل إعلام يابانية أنّ الشرطي شرب الكحول برفقة زملائه، ثم غفا أثناء عودته إلى المنزل فيما كانت الحقيبة بحوزته.

وعندما استيقظ وجد نفسه قرب إحدى محطات القطار، ولم يتمكن من العثور على الحقيبة، وهذه ليست المرة الأولى التي تُسجّل فيها حوادث مماثلة في اليابان.

ففي حزيران، أفادت سلطات مدينة أماغاساكي بأنّ مقاولاً أضاع حقيبة تحوي شريحة ذاكرة خارجية «يو إس بي»، تتضمن بيانات شخصية لسكان المنطقة البالغ عددهم 460 ألفاً، بعدما خرج لتناول الكحول ثم غفا على الطريق أثناء عودته إلى منزله.
(الامارات اليوم)
المصدر: الامارات اليوم
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