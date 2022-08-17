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غياب احد أشهر انواع الاجبان التقليدية في فرنسا... ما هو السبب؟

Lebanon 24
17-08-2022 | 14:00
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أصبح الجبن التقليدي الفرنسي ضحية جديدة للجفاف الصيفي في فرنسا، حيث توقف إنتاج جبن " Salers " المتنوع في منطقة أوفيرني الوسطى بسبب نقص العشب للأبقار.

ويعد جبن Salersأحد أشهر أنواع الجبن البقري غير المبستر، وتم صنعه لعدة قرون في وسط فرنسا، وهي تحمل ختم الموافقة على تسمية فرنسا d’origine protégée (AOP) ، مما يعني أنها فريدة من نوعها بالنسبة للمنطقة الصغيرة التي يتم إنتاجها فيها.
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لكن أحد قواعد إنتاج هذا النوع من الجبن، الغذاء الخاص للأبقار المحلية، حيث يجب أن تتغذى على 75 ٪ على الأقل من عشب المراعي إذا كان سيتم استخدام حليبها في جبنSalers.

وتسببت درجات الحرارة الحارقة هذا الصيف بجفاف أراضي المزارعين الذي يستخدم حليب أبقارهم لإنتاج هذا النوع الفريد من الجبن.

قال المزارع لوران رو، لمحطة الإذاعة المحلية France Bleu : لم يتبق شيء للأكل،  الأرض جفت و تبدو في بعض الأماكن مثل الرماد".

تم اتخاذ قرار بوقف إنتاج الجبن مؤقتا على أمل أن تهطل الأمطار في سبتمبر واستعادة المراعي.

قال رئيس المجموعة المحلية لصانعي الجبنSalers لوران لورس،: هذا الجبن هو جبن موسمي، يُصنع في موسم العشب، هذه واحدة من أركان هويتها" و أضاف :"بدون العشب، سيبدو الجبن وطعمه مختلفين تماما، مما يهدد بإلحاق الضرر بصيته وسمعته، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف إنتاج جبن Salers تماما".

وتعاني فرنسا أسوأ موجة جفاف تشهدها على الإطلاق، حيث تُركت بعض القرى في الجنوب بدون مياه شرب آمنة وتعتمد على شحن المياه بالشاحنات، وحذر المزارعون من نقص الحليب الذي يلوح في الأفق في الشتاء.

ومن المتوقع أن ينخفض محصول الذرة بنسبة 18.5٪ هذا العام وقال المزارعون إن محاصيل الحبوب والفواكه والخضروات الأخرى قد تضررت من الجفاف أيضا."theguardian"

(روسيا اليوم)
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