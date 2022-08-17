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منوعات

عريس يفاجئ الحاضرين بفيديو فاضح لعروسه (صورة)

Lebanon 24
17-08-2022 | 13:42
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انتهى حفل زفاف بشكل درامي في الصين بعد أن قام العريس بتشغيل فيديو فاضح لعروسه أمام الحضور.

ووفقا لموقع "تايمز ناو نيوز" قام عريس صيني بتشغيل مقطع فيديو خلال حفل زفافه على شاشات العرض الكبيرة بقاعة الحفل، ويظهر خلاله العروس وهي تقيم علاقة غرامية مع  صهرها.
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وأظهر المقطع المفترض المرأة في الفراش مع زوج أختها الحامل، حسب التقارير.

وأصيب ضيوف حفل الزفاف بحالة من الصدمة والفزع عندما شاهدوا الفيديو الذي عُرض على حائط قاعة الاستقبال.

وأشار الموقع إلى أن العروس لم تبد أي ندم بعد فضح علاقتها المزعومة، وبدلا من ذلك، ألقت باقة الزهور على العريس.

وتم تداول مقطع حفل الزفاف الغريب على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن اتضح أن هذا الفيديو ليس جديدا إذ يعود إلى عام 2019، ولكن ذكر موقع "تايمز ناو نيوز" أنه أعيد تداوله من جديد وحصد مؤخرا أكثر من 10 ملايين مشاهدة.
 
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