10 ملايين فرصة عمل شاغرة في هذه البلاد

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تتزايد طلبات البحث عن عاملين في الولايات المتحدة من بائعين وندّال وسعاة بريد، نتيجة تقلص اليد العاملة خلال جائحة كوفيد-19 وإحالات التقاعد وقيود الهجرة وغيرها.وعلقت لافتات كُتب عليها "مطلوب عمال" على امتداد الطرق، أمام المطاعم أو حتّى على الحافلات، فأصحاب الأعمال يسعون إلى توظيف عدد أكبر من الأشخاص في ظلّ الاستهلاك الجامح للأمريكيين، لكن يصعب عليهم إيجاد ضالتهم.وكانت حوالي 10 ملايين فرصة شاغرة في حزيران، وفق أحدث المعطيات في هذا الصدد، في حين لم يكن عدد الباحثين عن عمل يتخطى 6 ملايين.وجاء في بيان صادر عن غرفة التجارة الأميركية "لدينا عدد كبير من الوظائف وعدد غير كاف من العمّال.. ويطال هذا النقص القطاعات كافة".