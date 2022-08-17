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قصة من صنع الخيال بطلها صاحب سيارة مسروقة (فيديو)

Lebanon 24
17-08-2022 | 14:51
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أعلن الأمن العام السعودي، في منشور على تويتر، الأربعاء، أن شرطة منطقة الرياض استدعت مالك مركبة مسروقة، بعد نشره فيديو يدعي فيه أن السارق استخدم جهازا خاصا لسرقة سيارته.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أنه تمت "سرقة مركبة شخص أثناء توقفها أمام منزله باستخدام المفتاح الأساسي"، خلافا لرواية صاحب المركبة.
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وقالت: "باشرت الجهات الأمنية في منطقة الرياض بلاغا عن سرقة مركبة مواطن أثناء توقفها أمام منزله، وتبين من إجراءات الاستدلال أن السرقة تمت باستخدام مفتاح التشغيل الأساسي الذي سبق لمالكه فقده قبل 10 أيام من الحادثة".

وأضافت أن ذلك "بخلاف ما تم تداوله في مقطع الفيديو الذي صوره ونشره، حيث تم استدعاؤه لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".
 
ويدعي صاحب المركبة أن السارق استخدم "جهاز ماسح ومقوي إشارة المفاتيح، ومر بجانب بيته والجهاز معه ليقوي إشارة المفتاح من البيت، خاصة إذا كان المفتاح في غرفة قريبة من السيارة".
 
 
 
وانتشر على موقع تويتر، الأربعاء، فيديو مصور بكاميرا مراقبة، ويظهر قدوم السارق وترجله من سيارة يقودها شخص آخر، ليقوم بسرقة المركبة المتوقفة بجانب المنزل، عبر فتحها عن بعد وتشغيلها والسير بها".
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