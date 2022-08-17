الحمل

تهتم اليوم بمعالجة المسائل القانونية والأوراق و الملفات الرسمية المطلوبة منك من قبل أرباب العمل

الثور

تشعر أن قوانين العمل تحد من قدرتك على الإبداع مع أنك تحقق الكثير من النجاحات المتتالية

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الجوزاء

حذار سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى فوضى في خططك العملية وعرقلة مشاريعك المستقبلية

السرطان

تبشّر الأمور بيوم مالي مزدهر أو بأرباح تحققها، أو بإيجاد وسائل جديدة في العمل تساعدك على زيادة دخلك

الأسد

فاوض وساوم بجرأة وأعد قراءة حساباتك وقيّم الأوضاع بغية تعزيز استقرارك المالي كي تخرج بقرارات مهمة

العذراء

تظهر هذا اليوم قدرات كبيرة وتقفز إلى الأمام مستعيناً ببعض الأصدقاء، الذين يؤدّون دوراً كبيراً في تطوّرك

الميزان

يبلغ طموحك أقصى درجاته ليبشر بانقلاب هائل في مصلحتك مهما سمعت من انتقادات

العقرب

لا تدع أمورك الشخصية تؤثر في أدائك، ركّز على النجاح الذي تطمح إليه

القوس

تتاح أمامك فرص عمل كثيرة من شأنها أن تجعلك تسير على الطريق الصحيح للتقدم

الجدي

المنافسون أقوياء جدًّا والأعداء يراقبون تحرّكاتك، بانتظار اول خطأ ترتكبه للانقضاض عليك والحلول مكانك

الدلو

انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك

الحوت

تخطئ حساباتك إذا كنت تنتظر انفراجاً أو تسوية واضحة أو نتيجة حاسمة لأمر معيّن