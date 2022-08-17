مفاجآت وأحداث غير منتظرة.. ماذا تحمل الأشهر الأخيرة من العام 2022 للأبراج؟

على بُعد نحو 4 أشهر قبل نهاية السنة، كيف ستكون الأشهر الأخيرة من العام 2022، وهل تُعتبر جيدة بالنسبة للأبراج؟ وما هي التغييرات التي قد تحصل، وهل سيكون هناك الكثير من الحركة والتطورات والحظوظ على كل الأصعدة؟

إليكم أبرز التوقعات المهنية والعاطفية للأبراج في الأشهر الأخيرة من العام 2022.

برج الحمل

تحمل لك الأشهر الأخيرة من العام 2022، الحلول الجذرية والجديرة جداً في الإهتمام وأفكار مهمة توظفها في المكان المناسب وتستعيد الأمل. يدعمك كوكب مارس، وبالأخص عندما يمر بأبراج صديقة لك وتحديداً في أيلول وكانون الأول. يراوح كوكب مارس مكانه بين 21 آب وآخر السنة في برج مناسب لك وهو الجوزاء.، وهذا يعني فترة جيدة تُوحي بأفكار حلوة وعواطف مميزة تجعلك تعيش مغامرات إستثنائية.

برج الثور

تكون الأشهر الأخيرة من العام 2022، جيدة بالنسبة لك، ويسكنها كوكب جوبيتر في أغلب الأوقات في برج مائي يُسقيك من عذوبته ويجعلك تشعر بالراحة بين شهر تشرين الأول حتى آخر السنة، مما يجعل أوضاعك أفضل من الأشهر السابقة بسبب بقاء كوكب أورانوس في برجك مع جوبيتر في برج الحوت المتناغم معه، وهذا المشهد الفلكي يعني أنّ الأجواء أكثر ملائمة لك من الأشهر السابقة مع تراجع معاكسات ساتورن الموجود في برج الدلو ومع جوبيتر الذي أصبح حليفاً لك ويشعرك بالأمان.

برج الجوزاء

يستقر كوكب مارس إستثنائياً في برجك إبتداءً من 21 آب حتى آواخر السنة ويُشكّل مفترق طريق ويُشير للكثير من التطورات والتغييرات التي تحصل وقد يكون مصيراً جديداً وربما سفر او إرتباط مهني أو زواج أو منصب. يُسرّع كوكب جوبيتر الإتصالات والخطوات في تشرين الأول، فيكون الحظ إلى جانبك وتأخذ قرارات مهمة، بسبب إلتقاء كوكب مارس مع جوبيتر في برج الحمل وهذا يعني تغيير كبير يحصل في حياتك الإجتماعية وقرارات إستثنائية.

برج السرطان

تجعلك الفترة الواقعة بين تشرين الأول وأخر السنة تعيد النظر في بعض الإجراءات أو القرارات التي تؤدي إلى شيئاً مهماً. تتلقى أخباراً جيدة وفرص مهمة تستفيد منها في كل الأوقات. تهبك الأشهر الأخيرة من العام 2022، القدرة على تعزيز مواهبك وصداقاتك في الوقت نفسه. تغزو رأسك أفكاراً مبتكرة ومهمة جداً، ويكون الوحي كبيراً جداً وبعيداً عن التوتر. تتصرف بواقعية وتجد إتزانك في شهر أيلول وفي نهاية شهر تشرين الأول.

برج الأسد

تُظهر عن قدرات جمة في المجال المهني وتؤمن إستقرارك وقد تعقد صداقات جديدة وتُقدم على إستثمارات مثمرة وتتكلل جهودك في النجاح وتُنهي السنة مطمئناً إلى مصيرك. يحمل لك شهر تشرين الأول إنعطافاً جيد جداً وإذا واجهتك بعض الصعوبات في النصف الأول من شهر تشرين الثاني فتعود الأمور إلى مجاريها في النصف الثاني من الشهر حاملاً معه الأحلام وبعض الإنعطافات الإجتماعية المجدية. تستقر الأحوال بعد فترة من الضغوطات خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة فتصبح أكثر إستعداداً لتقديم التنازلات والقبول بالإستقرار بعيداً عن المغامرات والإنتقال من علاقة إلى أخرى.

برج العذراء

يطل شهر أيلول كشهر الإنجازات المالية لأنك قد تُقدم خلاله على عملية شراء أو بيع مهمة جداً، ويتبعه شهر يحمل المفاجآت المادية وفرص مناسبة وزيادة على العائدات. ثم يعود جوبيتر إلى برج الحوت في تشرين الأول حتى يواجهك، لكن في الوقت هذا تتفق الكواكب السريعة على تعويضك ودعمك. وتتوصل إلى كسر الجمود في كانون الأول وهذا يعني أنّ السنة بمجملها جيدة. تتم صداقة جميلة جداً في شهر أيلول، أما في تشرين الأول فتدور أحداث قد تدهشك وتغير مصيرك. تتحرر عاطفياً من قيود وتُطوي صفحة آلمتك في شهر تشرين الثاني.

برج الميزان

تأخذ في شهر أيلول قرارات مالية مهمة ويحالفك الحظ في الفترة هذه، أو تتلقى عرضاً لا تستطيع رفضه. يُشكل شهر تشرين الأول مفترق طريق إيجابي في حياتك المهنية والشخصية على السواء. تشعر بتغييرات مهمة ويكون لمكوث كوكب مارس في الجوزاء وقع إيجابي عليك حتى تأخذ بعض المبادرات وتستفيد من فرص مهمة حتى نهاية السنة.

برج العقرب

تعاود تسلق النجاح في شهر أيلول، حتى تقطف ثمار جهودك السابقة في النصف الثاني من شهر تشرين الأول، وتُنهي السنة مع شهر واعد جداً وهو كانون الأول. مع بداية الخريف تعدك الأفلاك بالحب وبين تشرين الأول وتشرين الثاني يكون مصيري جداً. يكون شهر أيلول مليئ بالرقة والحنان والتفاهم. تنتهي السنة مع وعود أفضل تجعلك تنسى الآلام السابقة.

برج القوس

تتلقى تأثيرات جوبيتر بطريقة معاكسة في الحوت ومن ثم تتلقى تأثيراته الجيدة إعتباراً من شهر تشرين الأول. تتأرجح التأثيرات هذه بين فترات صعبة وأوضاع واعدة جداً ومحفزة. يستقر كوكب مارس بمواجهة برجك بصورة غير معتادة وينضم له كوكب جوبيتر لمعاكستك أيضاً في تشرين الأول. وهذا المشهد الفلكي يفرض عليك خيارات جديدة أو ضرورة التفاهم مع بعض الجهات وربما خصومة كبيرة تحصل في حياتك وإستفزاز وتحديات. تستفيد من فرص وحظوظ مع وجود جوبيتر في الحمل في تشرين الاول، رغم معاكسة كوكب نبتون وخاصة في الشهرين الأخيرين من السنة. تنتهي السنة هذه مع تطورات جديدة ودورة فلكية مغايرة وشعور بإطمئنان أكثر. يحمل لك شهر أيلول العذوبة والإتصالات ولقاءات عفوية وحب خارج البلاد. وفي تشرين الأول موعد مع غرام جديد ولهفة بإتجاه أحد الغرباء عنك. يُعد شهر تشرين الثاني هو شهر الحسم الذي قد يُغير مصير بعض مواليد القوس.

برج الجدي

تعود الأمور إلى أجوائها السابقة والسلمية في الخريف، لأنّ كوكب جوبيتر المنتقل من برج الحوت إلى برج الحمل، يتقدم بصورة استثنائية ويُغيّر مسيرته ويكون داعماً لك، ثم يُسرّع نمطه ويُعاكسك بتشكيل مربع مع برجك في شهر تشرين الأول، ومن ثم يعود إلى برج الحوت، فترتاح ويُوفر لك حظاً تلمسه على كل المستويات ويجعلك تُنهي السنة مع نجاح وآمال وإرتياح. تعيش تناقضات ضاغطة في شهر أيلول، وإذا شعرت في بداية تشرين الأول بالملل فينتظرك تغييراً كبيراً ووعوداً وشعور بالراحة. تكسب أرباحاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة وتكون إستثماراتك ناجحة. يحمل فينوس في النصف الثاني من تشرين الثاني المغامرات التي لا تُنسى، وفي الأيام العشرة الأخيرة من السنة يكون فينوس، كوكب الحب، في برجك ويُشير إلى جديد أو إلى استقرار أو زواج أو قراراً كبيراً.

برج الدلو

ينتقل جوبيتر ليستقر في برج الحمل حتى أواخر شهر تشرين الأول، ويجعلك تستفيد من أوضاع جديدة ومهمة. يسكنك تفاؤل كبير وطموح بلا حدود وتفاجئك الأحداث بتغييرات مناسبة فتطل على بعض المشاريع والعروض الجديدة خاصةً في تشرين الأول. تُهديك الأفلاك في تشرين الأول معرفة جديدة وتوسع للآفاق. عندما يدخل فينوس إلى الجوزاء تطل على جديد، ثم يخفق القلب ويطرأ تطور مناسب جداً في الخريف.

برج الحوت

تتراجع القدرات في الأشهر الأخيرة من العام 2022، ويخف الضوء عنك ولكن بدون صعوبات تُذكر. تُعاود الإنطلاق من جديد في أوائل شهر ايلول اذا شعرت بالتراجع. يحصل ما هو غير منتظر في شهر كانون الأول من رومانسية وأوضاع عاطفية مميزة. تتمتع بصحة جيدة وبإقبال على الحب. تتخلى عن شخص لم يعد يعني لك الكثير.

(الجميلة)