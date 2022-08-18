شجار فوق السحاب بين براد بيت وأنجلينا جولي!







وكشفت شبكة "أن بي سي نيوز" وعدد من وسائل الإعلام الأميركية الأخرى بعضا من تفاصيل وثائق من مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" أن براد بيت وأنجلينا جولي دخلا في شجار لفظي وجسدي، بينما كانا على متن طائرتهما الخاصة التي كانت أقلعت من باريس إلى لوس أنجلوس يوم 14 أيلول 2016.

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وفي يوم 19 أيلول من ذلك العام، تقدمت جولي بطلب الطلاق، ولا يزال الاثنان في معركة قضائية بشأن حضانة الأطفال. في عام 2016، انفصل نجما السينما الأميركية براد بيت وأنجلينا جولي، بعد ارتباط دام نحو 12 عاما، لكن في حينها لم يعرف الكثير عن سبب الطلاق.وكشفت شبكة "أن بي سي نيوز" وعدد من وسائل الإعلام الأميركية الأخرى بعضا من تفاصيل وثائق من مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" أن براد بيت وأنجلينا جولي دخلا في شجار لفظي وجسدي، بينما كانا على متن طائرتهما الخاصة التي كانت أقلعت من باريس إلى لوس أنجلوس يوم 14 أيلول 2016.وفي يوم 19 أيلول من ذلك العام، تقدمت جولي بطلب الطلاق، ولا يزال الاثنان في معركة قضائية بشأن حضانة الأطفال.





وفي الرحلة، أطلق براد بيت كلمة نابية على أحد أطفاله، واتهم جولي بـ"تخريب الأسرة".



ولم يقتصر شجار بيت على زوجته جولي، فطال أيضا ابنه مادوكس.



ويعتقد أن الغضب المتبادل الذي بدأ تحت تأثير الكحول، سرعان ما تحول إلى شجار لفظي وجسدي.



ولم يفرج "أف بي آي" عن نتائج التحقيق بشكل كامل، لكن ما تسرب يفيد بأن الممثل الأميركي وجه اتهامات متعددة لزوجته وأبنائه الستة أثناء الرحلة. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد فتح تحقيقا في هذا الشجار، الذي صار يعرف باسم "قضية الطائرة الخاصة".وفي الرحلة، أطلق براد بيت كلمة نابية على أحد أطفاله، واتهم جولي بـ"تخريب الأسرة".ولم يقتصر شجار بيت على زوجته جولي، فطال أيضا ابنه مادوكس.ويعتقد أن الغضب المتبادل الذي بدأ تحت تأثير الكحول، سرعان ما تحول إلى شجار لفظي وجسدي.ولم يفرج "أف بي آي" عن نتائج التحقيق بشكل كامل، لكن ما تسرب يفيد بأن الممثل الأميركي وجه اتهامات متعددة لزوجته وأبنائه الستة أثناء الرحلة.