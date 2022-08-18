الحمل

موقع جيد يحقق الأحلام، ربما تستفيد من بعض الانتماءات الاجتماعية والفكرية والثقافية او من بعض المؤسسات التي تعمل واياها

الثور

أنت قليل الصبر، وتميل إلى إثارة العدائية والتوتّر أينما حللت، لا تثر اي خلاف وأدعوك الى الانسحاب من اي نزاع

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الجوزاء

تحاول أن تقنع رؤساءك باتخاذ قرارات جديدة في العمل تعود بالفائدة على الجميع

السرطان

تشعر اليوم أنك مشتت وتفكر في الكثير من الأمور التي تشغل بالك منذ مدة

الأسد

ثقتك بالنفس تبدو قوية جداً ولو مررت ببعض المزاجية أحياناً، لا تكن من أصحاب التراخي والضعفاء

العذراء

يوم مريح يخلق لك أعمالاً كثيرة وتتحسن الأجواء المهنية، وقد تنهمك بشؤون متراكمة تنسيك الواجبات الأخرى

الميزان

الوقت مناسب للمغامرة، لكن إنتظر حتى تنقشع الغيوم، وستصل إلى نتيجة إذا بذلت الجهود المطلوبة

العقرب

لا تلعب بالنار لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فحسب بل ستشعل أعصابك واستقرارك

القوس

يتجلّى الحظ ويكون مناسباً لك ولأعمالك أو لدراساتك وأبحاثك العلمية

الجدي

قد تصطدم بمشاكل وببعض الزملاء الذين لا يصغون إلى توجيهاتك ويتصرفون بتمرد

الدلو

تتخذ قرارات مهمة، ويلمس الزملاء تأثيرك في العمل وتسترد سلطة غابت وتعوّض عن الوقت الضائع

الحوت

القمر الجديد في برجك يدعوك إلى عرض أفكارك والتواصل اجتماعياً مهنياً أو القيام بأيّ نشاط غير مهني