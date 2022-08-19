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ماغي فرح بتوقعات جديدة في آخر ظهور لها.. هذا ما ينتظر اللبنانيين في الأشهر المقبلة (فيديو)

Lebanon 24
19-08-2022 | 00:50
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حلّت الإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح ضيفة ضمن برنامج "عالمكشوف" عبر محطة الـ otv.

 

وتوقعت فرح عدم حصول حرب في المدى المنظور، وأشارت إلى عدم حصول ترسيم للحدود وان لبنان لن يستخرج النفط والغاز قبل مدة سنة كما ان إسرائيل لن تستخرج الغاز ما يعني عدم وقوع حرب.

 

وتابعت ان "الاتفاق الإيراني ـ الأميركي انتهى وسيُعلن في أيلول وبعد تلك الفترة سيحصل "ترقيعات" في لبنان" ، متوقعة الا تحصل الانتخابات الرئاسية في أيلول بل ستتأخر حتى أيار المقبل.

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A post shared by Dania Husseini (@daniahusseini)


المصدر: "رصد" لبنان 24

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